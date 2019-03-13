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他種出手掌大的巴掌蓮霧 市場零售單粒就要200元

2019-03-13 18:45聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣沿海鄉鎮種植的蓮霧，以果肉脆又甜的「黑珍珠」占大宗，佳冬鄉農友賴登興為創造市場區隔性，12年前引進又稱為香水或巴掌蓮霧的印尼大果種，剛種時出現水土不服，足足花了3年時間才改良馴化成功；最近進入採收期，每粒重達10兩以上的巴掌蓮霧，日前送台北果菜批發市拍出每公斤近千元好價，市場零售價單粒要賣200元。

51歲的佳冬鄉果農賴登興種蓮霧逾30年，幾乎所有的蓮霧品種都種過，從最早的南洋種、大粒種、泰國種、黑金鋼、黑珍珠，到現在的香水蓮霧及新的黑糖芭比，他選擇以與多數果農做出市場區隔的香水蓮霧為主打品種；今年遇暖冬，怕冷的香水蓮霧長得特別好，甜度也比往年高，約有13到15度，果重界於200至500公克間，甜度和黑珍珠相當，但比平均90至150公克的黑珍珠「大了好幾號」，它的果肉脆且纖維細，還有特殊的蒲桃香氣。

「別人不敢去嘗試，你突破了技術瓶頸，市場就是你的！」他說，香水蓮霧比種其他品種蓮霧門檻來得高，因對氣候很敏感，若遇低溫或連續大雨，就會出現落果，難怪很多人不敢嘗試，他剛引進時也出現「水土不服」，他請教專家細心照料，因提早開花的技巧不易掌握，所以肥培管理及水份供給要特別用心，花了3年時間才馴化成功，之後拿下蓮霧比賽冠軍，決定不再參賽，把更多心思用在如何讓色澤更優、更甜的研究上。

他說，香水蓮霧的價錢雖好，但實在太嬌貴，很不好照顧，產期從2月到6月，因觀察到今年冬天是暖冬，他分批摧花，過年前後首批採收的香水蓮霧特別搶手，每公斤逾千元；它的特色是果型碩大、不易裂果，色澤鮮紅且散發出淡淡清香，入口又有甘蔗甜氣，除了在國內超市銷售外，還有外銷商下訂賣到新加坡及香港

屏東縣佳冬鄉農友賴登興為創造市場區隔性，12年前自國外引進又稱為香水或巴掌蓮霧的...
屏東縣佳冬鄉農友賴登興為創造市場區隔性，12年前自國外引進又稱為香水或巴掌蓮霧的印尼大果種，剛種時出現水土不服，花了3年時間才改良馴化成功，日前在台北果菜市場拍出每公斤近千元的好價。圖／賴登興提供
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