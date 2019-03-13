高市6所科技中心聯合揭牌 提升師生科技與教學能力

2019-03-13 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市教育局今年在中正高中、路竹高中、阿蓮國中、前峰國中、陽明國中與大寮國中，成立六所自造教育及科技中心，今天在陽明國中舉行聯合揭牌及啟用典禮，提升校園師生科技運用能力與課程教學。教育局表示，108、109學年度將再建置完成4間科技中心，總計設置11間科技中心，服務大高雄地區的學子，積極整備108課綱的科技課程推動與工業4.0人才的培育。

高雄市105學年度在中山國中建置第一所自造教育及科技中心，今年接續再成立陽明科技中心、中正科技中心、路竹科技中心、阿蓮科技中心、前峰科技中心、大寮科技中心等6所科技中心。另108、109學年度將再建置完成4間科技中心，總計設置11間科技中心，服務大高雄地區的學子。

教育局副局長黃盟惠表示，啟用後的6所科技中心，未來每所中心將鄰近輔導20至30所學校，並進行國中小課程模組研發與推廣、師資增能、新興科技認知普及課程與活動規劃。同時因應順利推動108新課綱，將規劃科技領域師資聘任與增能研習、完善科技空間設備、健全教學模組，以提升校園師生科技運用課程與能力素養。

今天揭牌活動現場有「行動Maker車」展示，師生能體驗智慧型機器人導覽解說，也邀請各科技中心與夥伴學校共同參與設攤，提供自造及科技課程分享。現場由AI 機器人及鋼鐵人表演展現科技智慧、動感熱情的迎賓舞，隨後以液晶觸控面板展示中心成果為背景，長官、來賓齊心「鳴鑼開道」，象徵科技中心開幕。

科技輔導中心朱耀明教授、高師大工教系主任王仁俊表示，透過自造與科技教育營造學習環境，學生可找回學習的樂趣，並透過生活的觀察、老師的引導教學，從動手作的實踐歷程發揮創意，培養解決問題與創新的習慣。