親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

寸草不生或笑到往生？從扁迷到韓粉的崛起

普悠瑪通聯錄音檔 交部決議：台鐵兩日內公布

高市6所科技中心聯合揭牌 提升師生科技與教學能力

2019-03-13 17:38聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市教育局今年在中正高中、路竹高中、阿蓮國中、前峰國中、陽明國中與大寮國中，成立六所自造教育及科技中心，今天在陽明國中舉行聯合揭牌及啟用典禮，提升校園師生科技運用能力與課程教學。教育局表示，108、109學年度將再建置完成4間科技中心，總計設置11間科技中心，服務大高雄地區的學子，積極整備108課綱的科技課程推動與工業4.0人才的培育。

高雄市105學年度在中山國中建置第一所自造教育及科技中心，今年接續再成立陽明科技中心、中正科技中心、路竹科技中心、阿蓮科技中心、前峰科技中心、大寮科技中心等6所科技中心。另108、109學年度將再建置完成4間科技中心，總計設置11間科技中心，服務大高雄地區的學子。

教育局副局長黃盟惠表示，啟用後的6所科技中心，未來每所中心將鄰近輔導20至30所學校，並進行國中小課程模組研發與推廣、師資增能、新興科技認知普及課程與活動規劃。同時因應順利推動108新課綱，將規劃科技領域師資聘任與增能研習、完善科技空間設備、健全教學模組，以提升校園師生科技運用課程與能力素養。

今天揭牌活動現場有「行動Maker車」展示，師生能體驗智慧型機器人導覽解說，也邀請各科技中心與夥伴學校共同參與設攤，提供自造及科技課程分享。現場由AI 機器人及鋼鐵人表演展現科技智慧、動感熱情的迎賓舞，隨後以液晶觸控面板展示中心成果為背景，長官、來賓齊心「鳴鑼開道」，象徵科技中心開幕。

科技輔導中心朱耀明教授、高師大工教系主任王仁俊表示，透過自造與科技教育營造學習環境，學生可找回學習的樂趣，並透過生活的觀察、老師的引導教學，從動手作的實踐歷程發揮創意，培養解決問題與創新的習慣。

陽明國中張永芬校長表示，「陽明科技中心」肩負輔導三民區、鼓山區推廣科技教育任務，以AI人工智慧體驗核心，課程內容有智能機器人程式設計、飛行科技、製造創作、數位加工3D列印創作、VR體驗等，推廣結合設計與製作、傳統工藝、電腦繪圖與數位自造等各項活動，歡迎全國及高雄市的學校共同交流學習。

鼓山高中展現自造教育成果。記者徐如宜／攝影
鼓山高中展現自造教育成果。記者徐如宜／攝影
分享
高雄市教育局在陽明國中，舉行六所自造教育及科技中心聯合揭牌及啟用典禮。記者徐如宜...
高雄市教育局在陽明國中，舉行六所自造教育及科技中心聯合揭牌及啟用典禮。記者徐如宜／攝影
分享
高雄市教育局在陽明國中，舉行六所自造教育及科技中心聯合揭牌及啟用典禮。記者徐如宜...
高雄市教育局在陽明國中，舉行六所自造教育及科技中心聯合揭牌及啟用典禮。記者徐如宜／攝影
分享
高雄市至109學年度將完成11間科技中心，服務大高雄地區的學子。記者徐如宜／攝影
高雄市至109學年度將完成11間科技中心，服務大高雄地區的學子。記者徐如宜／攝影
分享
東光國小展現自造教育成果。記者徐如宜／攝影
東光國小展現自造教育成果。記者徐如宜／攝影
分享
高雄市教育局在陽明國中，舉行六所自造教育及科技中心聯合揭牌及啟用典禮。記者徐如宜...
高雄市教育局在陽明國中，舉行六所自造教育及科技中心聯合揭牌及啟用典禮。記者徐如宜／攝影
分享

教育局高雄市108課綱
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

讓墾丁與高物價脫勾 5星飯店開牛肉麵店

2019-03-13 16:21

高市都市計畫 產業發展用地將納編科學園區

2019-03-13 16:10

拿春遊補助來去高雄玩！鹽埕古早味小吃五選

2019-03-13 10:59

炎熱的屏東恆春半島 也種出媲美苗栗大湖草莓

2019-03-13 09:01

壽山動物園 前身在西子灣

2019-03-13 00:03

壽山動物園 動物老化凋零嚴重

2019-03-12 23:59

三月好書 韓國瑜推詹宏志《旅行與讀書》

2019-03-12 23:46

屏東鄉鎮圖書館買書錢 1年1.4萬元

2019-03-12 23:37

天聖宮安座 蔡總統剪綵贈匾

2019-03-12 23:33

金門上千軍民 地雷區植樹

2019-03-12 23:16

有行旅 美日旅程說明會

2019-03-12 23:01

清潔隊員疑將民眾回收物攜出遭PO網 高市環局：嚴格查辦

2019-03-12 21:21

屏東鄉鎮圖書館1年買書錢 僅獲補助1.4萬元

2019-03-12 21:18

金門雷區軍民攜手植樹 盼重現「海上公園」美景

2019-03-12 20:06

高雄軍事遺址觀光 首批導覽解說員成軍

2019-03-12 20:04

香港文化教父榮念曾抵高雄 擔任3月觀光大使

2019-03-12 19:21

當燈會志工很驕傲 日本人大喊：我們的屏東很強

2019-03-12 16:35

有顆小行星叫Pingtung 潘孟安推薦墾丁觀星

2019-03-12 15:09

高雄火鍋「可利亞」博愛店關門 業者：房東收回蓋大樓

2019-03-12 14:40

白飯裝到爆滿一樣10元！高雄人秒懂：六合的日常

2019-03-06 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

200萬斤文旦倒水庫？ 經濟部：假新聞！文旦才剛開花

2019-03-13 05:57

梅山鄉紫藤花將盛開 預約花下茶席和體驗炒咖啡

2019-03-13 07:39

41億元桃園會展中心獲國發會核定 明年動工

2019-03-13 11:24

台籍日本兵逃過轟炸死劫 返廟謝神60年不間斷

2019-03-12 19:18

畫面突兀又心酸！台東民眾候車亭撐傘等公車

2019-03-13 11:29

影／林鳳營落羽松爆紅 魏應充：是為給牛好的環境

2019-03-12 20:12

拿春遊補助來去高雄玩！鹽埕古早味小吃五選

2019-03-13 10:59

林口交流道南出匝道5月禁左轉 少10分鐘塞車時間

2019-03-12 16:22

違規為學生施打疫苗遭罰 張麗善道歉自繳罰鍰

2019-03-12 20:20

清潔隊員疑將民眾回收物攜出遭PO網 高市環局：嚴格查辦

2019-03-12 21:21

獼猴嘉市玩透透 7年「人猴大戰」終落網

2019-03-13 00:15

寶山新鮮桶柑與烏龍茶的巧遇 「橘香烏龍」創意上市

2019-03-13 07:55

台中捷運綠線 盧秀燕：有信心明年底前通車

2019-03-12 23:41

敢坐嗎？無人駕駛巴士最快明年初淡水開始營運

2019-03-13 10:37

淡海輕軌轉乘北捷連通道 七月前可完工

2019-03-12 20:28

讓墾丁與高物價脫勾 5星飯店開牛肉麵店

2019-03-13 16:21

新開發馬稠後產業園區 明天聯合徵才月薪27到55Ｋ

2019-03-13 15:48

一次性、美耐皿餐具 北市場館明年起全禁用

2019-03-12 23:37

中市社會住宅不一樣 邀名建築師規畫媲美豪宅

2019-03-12 21:50

蘆竹市地重畫延宕40年 地主不滿配地少13趴座談沒結論

2019-03-12 18:57

夫妻同行用英語說故事給小朋友聽 黃健庭：樂當志工

2019-03-13 12:01

淡北道路環評攻防開始！環團抗議：懸崖勒馬

2019-03-13 14:03

宜蘭祕湯碧候溫泉 預計秋冬開放

2019-03-12 23:37

屏東鄉鎮圖書館1年買書錢 僅獲補助1.4萬元

2019-03-12 21:18

桃園最年輕局長 跆拳道國手莊佳佳今宣誓就職體育局長

2019-03-13 16:56

淡北道路二階環評今拚過關 正反方網路攻防

2019-03-13 11:55

賣肥料卻勸農民少施肥，這家雲林小店想什麼？

2019-03-13 14:49

台南後壁荒廢三合院 將蛻變青年共居實驗場

2019-03-13 12:27

頂級小番茄這樣照顧來的...玻璃溫室、住雲端、喝純水

2019-03-13 10:24

台南人不知湯德章是誰 民間團體堅持設紀念館

2019-03-13 17:03

催生台中小巨蛋運動場館 藍綠議員有共識

2019-03-12 23:48

天元宮賞吉野櫻 要等3月底

2019-03-12 23:22

西螺警分局58年歷史老舊 縣府：分階段改建

2019-03-13 12:05

爭議20年！淡北道路環評攻防 侯友宜首度現身背書

2019-03-13 16:45

反對農舍臨路臨側 壯圍鄉長：別用惡法霸凌農民

2019-03-13 16:11

國一林口A南出匝道 5月起禁左轉文化一路 可少塞車10分鐘

2019-03-12 23:32

高雄軍事遺址觀光 首批導覽解說員成軍

2019-03-12 20:04

金門雷區軍民攜手植樹 盼重現「海上公園」美景

2019-03-12 20:06

壽山動物園 動物老化凋零嚴重

2019-03-12 23:59

吃到哪、禿到哪 動物園蘭嶼豬寶寶破壞力十足

2019-03-13 13:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top