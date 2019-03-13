屏東恆春古城被道路切割 構思以「飄浮城牆」串連環城

2019-03-13 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



有134年歷史的屏東恆春古城，經歷歲月洗禮毀壞不堪，縣府以維持現狀「殘蹟保存」方式整修並完成環城點亮計畫，地方多認為城牆被道路「切割」無法串連，不符觀光效益，希望以架天橋方式環城；縣府文化資產管理所說， 將委託學者專家調查研究並提保護再利用計畫，規畫以「飄浮城牆」方式串連，因是國定古蹟，最後要由文化部文資局核定。

縣府文化資產管理所主任林洋助今天偕同建築師到恆春鎮公所召開恆春古城步行空間改善工程規畫說明會，說明恆春古城是台灣本島唯一保存最完整的古城牆，但城牆內環城綠帶及人行步道，因私人土地、步道局部破損、植物叢生，影響行人安全和環境美觀，將投入1200萬元經費美化，讓古城步道更親人。

規畫設計的建築師說，這次先著手改善的步行空間環境，包括城牆現有上下設施與步道斷鏈處串連、步道損壞改善及修護、綠帶植栽整理和加強照明設施，未來透過適當設計讓古城牆得以串連，達到用步行就可以環繞城牆一圈2.7公里的目標，計畫引用恆春國中現有的「飄浮城牆」概念串連，但最後要由主管的文化部核定，仍存在變數。

恆春古城牆的整修工法，文化部要求以「殘蹟保存」方式整修，城牆毀壞部分均就地修復；但地方人多期待看到的環城城牆和城樓原貎，走一圈還能延長遊客停留時間，鎮長盧玉棟也多次向縣府表達以環城為最終目標；文化處副處長曾龍陽說，「凍結時間工法」是以人工保留古城現況，不讓它繼續崩塌毀損，且真實保留古城原狀，看法人智互見。