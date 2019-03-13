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讓墾丁與高物價脫勾 5星飯店開牛肉麵店

2019-03-13 16:21中央社 屏東縣13日電

墾丁福華渡假飯店。 聯合報系資料照片／記者許正雄攝影
墾丁福華渡假飯店。 聯合報系資料照片／記者許正雄攝影
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5星級的墾丁福華渡假飯店最近在墾丁大街上開牛肉麵店，以1碗牛肉麵新台幣130元的親民價格，希望以領頭羊讓墾丁大街脫掉「高物價」的代名詞。

墾丁去年受到高物價負評的影響，遊客量降到近20年低點，今年元旦、春節及228連假遊客雖有回流，但墾丁大街高物價仍是觀光的障礙。

墾丁福華飯店近日在飯店旁開一家牛肉麵店，把飯店裡的牛肉麵「端」到墾丁大街上，讓一般民眾不必進5星級飯店也能以親民的價格吃到飯店大廚的手藝。

福華飯店總經理張積光表示，飯店裡的牛肉麵本來就很有特色，希望讓一般的消費群、還有在地民眾也能吃到「價格漂亮」又好吃的牛肉麵，也希望能向國外遊客促銷台灣美食。

福華位於小灣區的牛肉麵店，只賣牛肉麵、餛飩麵和水餃，牛肉麵1碗130元、餛飩麵1碗80元，親民價格讓試營運的這幾天，有民眾連續2天到店內品嚐。

張積光表示，目前牛肉麵店只在週5至週末及連續假日營業，未來將視觀光市場情況調整營業時間，3月過後也將迎來旅遊旺季，希望能順勢為墾丁大街脫去「物價高」的代名詞。

墾丁大街攤商及商店去年在負評的影響下，部分業者退出，但也即刻有業者接手，不少人仍看好墾丁，今年4月的春假，在墾丁舉辦23年的音樂活動「春天吶喊」退出墾丁到高雄市舉辦，因此春假的人潮備受關注。

張積光說，去年「春吶」從墾丁鵝鑾鼻移往滿州鄉舉辦後，位於墾丁大街上的飯店，去年客群就有所不同，少了年輕客群但多了親子家庭客群，今年春假預估訂房率與去年會差不多、約8至9成。

墾丁牛肉麵店

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