藍議員爭相要與韓國瑜訪陸 今抽籤確定10可同行

2019-03-13 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜3月22日到27日將訪香港、澳門、深圳和廈門，有1¬0個參訪名額邀高雄市議員參加，要同行參訪的議員達21人，議會只得抽籤決定同行者。

今天抽出的10位「正取」議員為李雅芬、王耀裕、李亞築、蔡金晏、李雅靜、蔡武宏、曾麗燕、黃香菽、方信淵、邱于軒。