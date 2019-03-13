藍議員爭相要與韓國瑜訪陸 今抽籤確定10可同行

相關新聞
炎熱的屏東恆春半島 也種出媲美苗栗大湖草莓2019-03-13 09:01
壽山動物園 前身在西子灣2019-03-13 00:03
壽山動物園 動物老化凋零嚴重2019-03-12 23:59
三月好書 韓國瑜推詹宏志《旅行與讀書》2019-03-12 23:46
屏東鄉鎮圖書館買書錢 1年1.4萬元2019-03-12 23:37
天聖宮安座 蔡總統剪綵贈匾2019-03-12 23:33
金門上千軍民 地雷區植樹2019-03-12 23:16
有行旅 美日旅程說明會2019-03-12 23:01
清潔隊員疑將民眾回收物攜出遭PO網 高市環局：嚴格查辦2019-03-12 21:21
屏東鄉鎮圖書館1年買書錢 僅獲補助1.4萬元2019-03-12 21:18
金門雷區軍民攜手植樹 盼重現「海上公園」美景2019-03-12 20:06
高雄軍事遺址觀光 首批導覽解說員成軍2019-03-12 20:04
香港文化教父榮念曾抵高雄 擔任3月觀光大使2019-03-12 19:21
當燈會志工很驕傲 日本人大喊：我們的屏東很強2019-03-12 16:35
有顆小行星叫Pingtung 潘孟安推薦墾丁觀星2019-03-12 15:09
高雄火鍋「可利亞」博愛店關門 業者：房東收回蓋大樓2019-03-12 14:40
高雄這座宮廟入軍營遶境 總統蔡英文到場剪綵2019-03-12 12:14
白飯裝到爆滿一樣10元！高雄人秒懂：六合的日常2019-03-06 12:00
羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？2018-11-14 20:00
熱門文章
200萬斤文旦倒水庫？ 經濟部：假新聞！文旦才剛開花2019-03-13 05:57
當燈會志工很驕傲 日本人大喊：我們的屏東很強2019-03-12 16:35
台中帥哥正妹警職麻豆想婚了！ 東京鐵塔熄燈浪漫求婚2019-03-12 15:55
想換冷氣冰箱的民眾注意！ 竹縣最高補助1.5萬2019-03-12 17:53
林口交流道南出匝道5月禁左轉 少10分鐘塞車時間2019-03-12 16:22
梅山鄉紫藤花將盛開 預約花下茶席和體驗炒咖啡2019-03-13 07:39
台籍日本兵逃過轟炸死劫 返廟謝神60年不間斷2019-03-12 19:18
41億元桃園會展中心獲國發會核定 明年動工2019-03-13 11:24
影／林鳳營落羽松爆紅 魏應充：是為給牛好的環境2019-03-12 20:12
超有趣幾米解謎遊戲！淡海輕軌1秒變「實境解謎」驚奇遊樂場2019-03-12 16:31
畫面突兀又心酸！台東民眾候車亭撐傘等公車2019-03-13 11:29
中捷曾開放200里長搭乘 交通局爆：未完工試乘有危險2019-03-12 16:38
違規為學生施打疫苗遭罰 張麗善道歉自繳罰鍰2019-03-12 20:20
獼猴嘉市玩透透 7年「人猴大戰」終落網2019-03-13 00:15
拿春遊補助來去高雄玩！鹽埕古早味小吃五選2019-03-13 10:59
清潔隊員疑將民眾回收物攜出遭PO網 高市環局：嚴格查辦2019-03-12 21:21
藍營率眾抗議房屋稅 黃偉哲：懷疑有立委選舉動機2019-03-12 16:05
寶山新鮮桶柑與烏龍茶的巧遇 「橘香烏龍」創意上市2019-03-13 07:55
台中捷運綠線 盧秀燕：有信心明年底前通車2019-03-12 23:41
敢坐嗎？無人駕駛巴士最快明年初淡水開始營運2019-03-13 10:37
淡海輕軌轉乘北捷連通道 七月前可完工2019-03-12 20:28
雲林口湖一年產6千噸台灣鯛 養殖業者盼推漁電共生2019-03-12 16:31
一次性、美耐皿餐具 北市場館明年起全禁用2019-03-12 23:37
年產值逾億元 台南將軍蘆筍上市2019-03-12 16:26
中市社會住宅不一樣 邀名建築師規畫媲美豪宅2019-03-12 21:50
蘆竹市地重畫延宕40年 地主不滿配地少13趴座談沒結論2019-03-12 18:57
屏東鄉鎮圖書館1年買書錢 僅獲補助1.4萬元2019-03-12 21:18
夫妻同行用英語說故事給小朋友聽 黃健庭：樂當志工2019-03-13 12:01
宜蘭祕湯碧候溫泉 預計秋冬開放2019-03-12 23:37
想喝自來水好難 國姓鄉延管工程又卡關南投縣府允協助2019-03-12 16:19
台中捷運藍線綜合規劃 優勝廠商出爐2019-03-12 17:23
頂級小番茄這樣照顧來的...玻璃溫室、住雲端、喝純水2019-03-13 10:24
淡北道路二階環評今拚過關 正反方網路攻防2019-03-13 11:55
催生台中小巨蛋運動場館 藍綠議員有共識2019-03-12 23:48
台南後壁荒廢三合院 將蛻變青年共居實驗場2019-03-13 12:27
高雄軍事遺址觀光 首批導覽解說員成軍2019-03-12 20:04
金門雷區軍民攜手植樹 盼重現「海上公園」美景2019-03-12 20:06
天元宮賞吉野櫻 要等3月底2019-03-12 23:22
中部血庫剩6天庫存 大里成功嶺2場活動急徵熱血勇士2019-03-12 17:01
西螺警分局58年歷史老舊 縣府：分階段改建2019-03-13 12:05
留言