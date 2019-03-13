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藍鎖定北漂最正女主持人選立委 挑戰北市深綠票倉

藍議員爭相要與韓國瑜訪陸 今抽籤確定10可同行

2019-03-13 15:49聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市韓國瑜3月22日到27日將訪香港、澳門、深圳和廈門，有1¬0個參訪名額邀高雄市議員參加，要同行參訪的議員達21人，議會只得抽籤決定同行者。

今天抽出的10位「正取」議員為李雅芬、王耀裕、李亞築、蔡金晏、李雅靜、蔡武宏、曾麗燕、黃香菽、方信淵、邱于軒。

要與韓國瑜同行的議員都為國民黨籍，民進黨、第三勢力政黨都沒有人要和韓同行參訪。

高市21位議員登記要與高市長韓國瑜同訪陸，今天抽籤確定10人可同行。記者楊濡嘉／...
高市21位議員登記要與高市長韓國瑜同訪陸，今天抽籤確定10人可同行。記者楊濡嘉／ 攝影
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韓國瑜高雄市民進黨

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