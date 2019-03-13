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輔英健管系大四生 提早畢業就業搶先機

2019-03-13 11:04聯合報 記者劉星君╱即時報導

輔英科大健康事業管理系四年級學生張鈞嵐已考取國立臺北護理健康大學等3間研究所，健管系四年級的陳優雅和謝欣諭，獲校方專案同意今年二月提早畢業，並搶得先機，成功錄取醫院行政職，獲聘為疾病分析員、病歷管理師，一圓夢想

輔英科大校長顧志遠說，今年健管系、健美系共5名學生表現傑出，大四上學期將所有學分修完，校方考量提早畢業，能取得進入職場優勢，其中醫院行政職競爭激烈，陳優雅、謝欣諭一畢業即提早被新樓醫院和柏仁醫院，獲聘為疾病分析員、病歷管理師。

健管系主任蘇斌光說，申請提早畢業，校方有嚴謹規定，除須修完應修科目學分及要求，且每學期都必須維持前3名，通過校方嚴格審查才准早畢。

蘇斌光說，班排第二、三名的謝欣諭、陳優雅，兩人是死黨，且是意見領袖，率領同學參與各項活動及體育賽事，獲佳續，也曾任老師的研究助理及數門課程的教學助理。兩人為減輕家裡經濟壓力，在校打工，參與研究計畫和社團，爭取補助參加國際體驗交換生計畫，增加國際視野，上進心令人稱許。

班導師羅家倫說，醫院高階、專業行政職缺待遇高，工作也穩定，兩人成績優異，避開7月畢業潮，搶得先機，挑選自己心儀的醫院與工作科室。

羅家倫說，謝欣諭、陳優雅兩人在大三下辭掉打工，專心課業，曾因學業繁重，身心俱疲，一度萌生放棄念頭，幸在校方及兩人相互鼓勵下，在大四上把所有學分修完，除順利畢業，並通過醫院面試及筆試，一圓夢想。

「努力不一定有收穫，但不努力一定什麼都沒有。」班排第一名張鈞嵐，原本對考研究所毫無信心，在班導師羅家倫鼓勵下萌生企圖心，加強書審資料，老師們安排模擬面試，讓他成功考取國立臺北護理健康大學、高醫、中國醫藥等三間研究所。

輔英科大健管系今年提早畢業學生謝欣諭（左二）、陳優雅（左三），感謝學校師長的協助...
輔英科大健管系今年提早畢業學生謝欣諭（左二）、陳優雅（左三），感謝學校師長的協助，左一為校長顧志遠、右二為學務長林惠賢，右一為導師羅家倫。圖／輔英科大提供
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輔英科大健管系四年級張鈞嵐（中）考取3間研究所，她感謝系主任蘇斌光（左）、導師羅...
輔英科大健管系四年級張鈞嵐（中）考取3間研究所，她感謝系主任蘇斌光（左）、導師羅家倫（右）不斷鼓勵，協助安排模擬面試，加強書審資料。圖／輔英科大提供
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面試打工夢想

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