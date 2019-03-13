炎熱的屏東恆春半島 也種出媲美苗栗大湖草莓

2019-03-13 09:01 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



9年多前的八八風災，重創屏東縣恆春鎮農民葉恆泉栽植的玉荷包，果園一夕化為烏有，加上心情鬱悶生了場大病，隔年到友人家發現用花盆種出的草莓，沒想到一顆顆鮮紅美艷的草莓讓他心情大好，決定跟進栽植，之後用網室及地形環境克服炎熱氣候和強勁的「落山風」；遊客到他的草莓觀光農園，莫不驚訝炎熱的恆春半島，也能種出媲美北部苗栗大湖的草莓。

66歲的葉恆泉說，原本種植玉荷包，一場八八風災，將苦心照顧的果園摧殘殆盡，當時煩悶到極點，「我又沒做壞事，這種倒楣事，怎會發生在我身上」，不久生了場大病，痊癒後心情還是不開朗，隔年到到友人家作客，發現花盆也能種出鮮紅的草莓，心情大好，心想以前都種大型果樹，不如改種有心情療癒效果小草莓，起碼伴他走過人生低潮。

「農民看天吃飯，老天若不賞臉，轉個彎，又是海闊天空！」他說，以前都種大型果樹，不如試著改種讓他心情喜悅的小草莓，於是從朋友處購苗，一株一藤的蔓延，剛開始也是用大盆子，一盆一盆種，天氣熱搭網室栽種，並詢問專家如何管理，最初將一盆盆的草莓放到農會銷售，大家對「產自恆春」的草莓備感好奇，知名度打開後常供不應求，決定加碼種在地面。