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炎熱的屏東恆春半島 也種出媲美苗栗大湖草莓

2019-03-13 09:01聯合報 記者潘欣中╱即時報導

9年多前的八八風災，重創屏東縣恆春鎮農民葉恆泉栽植的玉荷包，果園一夕化為烏有，加上心情鬱悶生了場大病，隔年到友人家發現用花盆種出的草莓，沒想到一顆顆鮮紅美艷的草莓讓他心情大好，決定跟進栽植，之後用網室及地形環境克服炎熱氣候和強勁的「落山風」；遊客到他的草莓觀光農園，莫不驚訝炎熱的恆春半島，也能種出媲美北部苗栗大湖的草莓。

66歲的葉恆泉說，原本種植玉荷包，一場八八風災，將苦心照顧的果園摧殘殆盡，當時煩悶到極點，「我又沒做壞事，這種倒楣事，怎會發生在我身上」，不久生了場大病，痊癒後心情還是不開朗，隔年到到友人家作客，發現花盆也能種出鮮紅的草莓，心情大好，心想以前都種大型果樹，不如改種有心情療癒效果小草莓，起碼伴他走過人生低潮。

「農民看天吃飯，老天若不賞臉，轉個彎，又是海闊天空！」他說，以前都種大型果樹，不如試著改種讓他心情喜悅的小草莓，於是從朋友處購苗，一株一藤的蔓延，剛開始也是用大盆子，一盆一盆種，天氣熱搭網室栽種，並詢問專家如何管理，最初將一盆盆的草莓放到農會銷售，大家對「產自恆春」的草莓備感好奇，知名度打開後常供不應求，決定加碼種在地面。

草莓性喜冷涼氣候，生育適合的氣溫是18至22度，葉恆泉說，恆春半島氣候較炎熱，他選擇適合恆春氣溫的香水及豐香品種，每年9月栽種，12月即可開花採果，因恆春半島冬季有「落山風」，脆弱的草莓果實容易被強風打壞，他請教專家，選在較不受風勢影響的農地蓋網室保護草莓，以富含有機質、排水通氣良好的砂質壤土栽植，克服不利外來因素後，只要用心管理，注意施肥及除蔓和疏花疏果即可，每台斤賣300元，12月到4月開放民眾現場採果。

屏東縣恆春鎮農民葉恆泉（左）用網室及地形環境克服炎熱氣候和強勁的「落山風」，在炎...
屏東縣恆春鎮農民葉恆泉（左）用網室及地形環境克服炎熱氣候和強勁的「落山風」，在炎熱的恆春半島種出媲美北部苗栗大湖的草莓。 圖／讀者提供
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草莓八八風災農民

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