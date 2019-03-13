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前哨部隊銅藻來了 馬祖4月上旬可見夢幻藍眼淚

2019-03-13 10:01中央社 馬祖13日電

馬祖北竿島海域12日首見今年第一批銅藻。漁民說，銅藻出現表示水溫開始變化，預告馬祖夢幻「藍眼淚」季即將到來。藍眼淚早年鄉間漁民稱為「丁香水」，按近3年觀察紀錄，銅藻預告都頗準確。

馬祖海域12日出現大量銅藻伴隨海漂垃圾來到澳口，今年比去年提早了10天左右到達。漁民說，這代表水溫開始提升，藍眼淚可能就要來了。銅藻向來被視為藍眼淚的前哨部隊，今年預估4月上旬就可見夢幻藍眼淚奇景。

銅藻又名柱囊馬尾藻，每年春初會大量繁殖，藻體在海中隨潮水到處漂流，馬祖地區又是銅藻必經海域，這2、3年被認為是藍眼淚是否到達的重要指標。

每年4至9月是馬祖藍眼淚季，其中又以5、6月為最佳觀賞季節。雖然有部分業者宣傳時說，藍眼淚提早至3月初；當地漁民認為，是早了一點，但近年因為氣候異常，海洋生態有所變化，所以也有可能性。

每到藍眼淚季，夜間的馬祖海岸邊，海水常閃著一波波藍色光芒，像是天上的繁星倒映在海面上閃耀，眾人稱這種特別海景為「藍眼淚」，聽來浪漫又奇幻，吸引許多追「淚」族前來欣賞或拍照，成為馬祖珍貴的觀光資源。

海洋大學研究團隊從2016年開始採樣，經1年調查研究，證實藍眼淚是夜光蟲，不是藻，且是自然現象。馬祖藍眼淚跟閩江水有關，閩江營養鹽增加，提供植物性浮游生物攝食環境。

藍眼淚馬祖漁民

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