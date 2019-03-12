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累犯違憲？法官嘆：累犯爛制度 虛耗司法資源

清潔隊員疑將民眾回收物攜出遭PO網 高市環局：嚴格查辦

2019-03-12 21:21聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市楠梓清潔隊有隊員私占民眾資源回收物，下班時將一大包回收物放在機車上載走，過程遭人PO上「爆料公社」臉書，環保局12日接獲檢舉後，立即要求清潔隊調閱停車場監視器影像要揪出是誰，據了解，當事人已向隊長坦承，向政風室說明後，由幹部陪同至廉政署自首。

根據「爆料公社」PO文，高市環保局楠梓清潔隊一名隊員，將民眾資源回收的紙箱用機車「塞好塞滿」整批載走，誇張行徑讓人好傻眼，爆料者說「大家看在眼裡敢怒不敢言，之前闖紅燈也上過新聞媒體，不僅沒懲處反而還被禮遇！偏偏他就是『國王的人馬』，可以享受『特權』！」

爆料者表示，「許多同事都很盡心盡力，在做自己本份的工作，但偏偏就有老鼠屎，一份公務員的薪水還不夠，每天下班時，都私自將大包小包的回收物帶回家，大家看在眼裡都敢怒不敢言」。

楠梓區清潔隊黃姓隊長說，該區隊夜間清運人員共有60人，執勤到深夜11點30分，從影片時間看，應是深夜下班時間，載走的回收物中以紙箱最明顯，已調閱監視器畫面比對，了解是哪位隊員有這種行為。

環保局12日下午發布新聞稿表示，得知該區清潔隊員私占資源回收物後，第一時間請清潔隊調閱停車場錄影畫面進行影像比對，在調查過程中，涉案隊員親自向清潔隊隊長坦承是自己所為，並由幹部陪同到環保局政風室說明涉案經過，完成調查後已到廉政署完成自首程序。

環保局局長袁中新說，清潔隊執行勤務收集的資源回收物屬公物，若隊員自行變賣，恐涉及違反貪污治罪條例中的「侵占職務上持有之非公用私有財物罪」，如查證確有侵占事實，將依法嚴懲。

高雄市楠梓區清潔隊一名隊員將民眾資源回收物裝在自己機車上載走，過程遭人錄下PO網...
高雄市楠梓區清潔隊一名隊員將民眾資源回收物裝在自己機車上載走，過程遭人錄下PO網，該隊員已向長官自首，環局表示若該員變賣物品，恐涉違反貪汙罪，將依法嚴懲。圖／翻攝自臉書
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爆料公社資源回收停車場
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