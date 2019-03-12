清潔隊員疑將民眾回收物攜出遭PO網 高市環局：嚴格查辦

2019-03-12 21:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市楠梓清潔隊有隊員私占民眾資源回收物，下班時將一大包回收物放在機車上載走，過程遭人PO上「爆料公社」臉書，環保局12日接獲檢舉後，立即要求清潔隊調閱停車場監視器影像要揪出是誰，據了解，當事人已向隊長坦承，向政風室說明後，由幹部陪同至廉政署自首。

根據「爆料公社」PO文，高市環保局楠梓清潔隊一名隊員，將民眾資源回收的紙箱用機車「塞好塞滿」整批載走，誇張行徑讓人好傻眼，爆料者說「大家看在眼裡敢怒不敢言，之前闖紅燈也上過新聞媒體，不僅沒懲處反而還被禮遇！偏偏他就是『國王的人馬』，可以享受『特權』！」

爆料者表示，「許多同事都很盡心盡力，在做自己本份的工作，但偏偏就有老鼠屎，一份公務員的薪水還不夠，每天下班時，都私自將大包小包的回收物帶回家，大家看在眼裡都敢怒不敢言」。

楠梓區清潔隊黃姓隊長說，該區隊夜間清運人員共有60人，執勤到深夜11點30分，從影片時間看，應是深夜下班時間，載走的回收物中以紙箱最明顯，已調閱監視器畫面比對，了解是哪位隊員有這種行為。

環保局12日下午發布新聞稿表示，得知該區清潔隊員私占資源回收物後，第一時間請清潔隊調閱停車場錄影畫面進行影像比對，在調查過程中，涉案隊員親自向清潔隊隊長坦承是自己所為，並由幹部陪同到環保局政風室說明涉案經過，完成調查後已到廉政署完成自首程序。