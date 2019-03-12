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累犯違憲？法官嘆：累犯爛制度 虛耗司法資源

屏東鄉鎮圖書館1年買書錢 僅獲補助1.4萬元

2019-03-12 21:18聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東縣有36個鄉鎮圖書館，去年中央補助的買書錢，平均每個圖書館只有1.4萬元，立委鍾佳濱今指出地方圖書館經營不易，尤其是非六都縣市更是困難重重；屏東縣政府文化處也坦承，即使是在經費充裕的全盛時期，中央補助地方圖書館的買書錢，一年也不會超過9萬，「中央真的需要看見地方」。

鍾佳濱指出，鄉鎮市圖書館蓋好後，每年要花費許多人力營運、經費購書或升級設備，但教育部每年補助給地方政府的經費相當有限，非六都縣市更是營運不易。他要求教育部在兩個月內提出公共圖書館經營輔導策略，千萬不要讓國人閱讀時數繼續下降。

他舉去年為例，教育部在2018年編列閱讀推廣計畫補助經費5200萬，閱讀設備升級計畫2500萬元，卻要用於全國539家圖書館，有申請的圖書館最多補助45萬，最少連10萬元都不到。

以屏東縣為例，全縣36間圖書館，平均每館獲得補助書籍費一年才1萬4千元，活動費一年3萬元，8間圖書館申請書架、事務機、冷氣等補助，平均一年也才各獲得16萬元。另外，有的鄉鎮圖書館努力提計畫爭取經費，卻又被要求要提出對等經費配合，讓圖書館無奈大嘆：「如果有錢配合，就不必寫計畫了」，這也讓鄉鎮圖書館的能量一再被削弱。

屏東縣政府文化處長吳明榮坦承，地方圖書館的買書經費確實少得可憐，有的甚至比個人的買書錢還要少，縣府近年看見鄉鎮圖書館的窘境，也會不定期補助基層圖書館買書，不過圖書館需要的是持續的關注，才能整體提升閱讀。

鍾佳濱表示，教育部應依各縣市政府財力狀況，訂定不同輔導或補助策略，對於資源多的地方可以鼓勵引進民間力量經營，公私資源都缺的地方則應多多關注，才能消弭差距。

屏東縣有多達36個鄉鎮圖書館，另有縣立圖書館，圖書館數量雖多，但基層圖書館的買書...
屏東縣有多達36個鄉鎮圖書館，另有縣立圖書館，圖書館數量雖多，但基層圖書館的買書錢始終捉襟見肘。記者翁禎霞／攝影
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圖書館屏東縣政府教育部
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