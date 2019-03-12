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金門雷區軍民攜手植樹 盼重現「海上公園」美景

2019-03-12 20:06聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門縣上千位軍民今天選在安東一營區旁種下1800棵樹苗，縣府表示，今年的植樹節活動場地，早年原為軍方雷區，期望透過植樹活動把樹種回來，重現金門「海上公園」的美景。

金門108年植樹節活動今天在沙崗海濱盛大舉辦，包括金防部、各鄉鎮公所、學校、機關單位等都派員參加，金門縣長楊鎮浯在致詞時表示，早期的金門童山濯濯，加上土壤氣候原因，居民飽受風沙之苦，現在的金門綠意盎然，成為海上公園，這都要感謝鄉親們的共同努力；而今年選在昔日的雷區舉辦，也代表金門的空間逐步釋放，邁向永續之路。

金門縣林務所長楊慧明表示，此次栽種水黃皮、白千層、黃槿與台灣櫸、竹柏等約1800株，周遭還將配合年度造林計畫，栽植近4000餘株林木，可以提升海岸林多樣性與森林綠覆率，達成復育造林目的，同時兼具防風定沙、水源涵養、固碳綠化，未來鄰近的沙崗海濱將會更美麗。

現場不管是軍民或是大小朋友，大家都很認真的種下樹苗，不時還可以聽到幼兒園小朋友跟樹苗說，希望它能快快長大，童言童語聽來相當可愛；而軍民聯手種樹，也讓人回想起早年軍民一家親的溫馨情景。

另活動也頒發「ISA國際樹藝師」認證考試合格人員證書與表揚「107年度金門地區鼓勵社區參與環境綠美化活動」績優社區及學校、「108年度迎新春彩繪及攝影比賽」優勝個人獎項。

金門軍民共同植樹造林守護金門，希望讓金門「海上公園」的美譽再現。記者蔡家蓁／攝影
金門軍民共同植樹造林守護金門，希望讓金門「海上公園」的美譽再現。記者蔡家蓁／攝影
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金門在昔日雷區辦植樹，金門縣長楊鎮浯（左四）、議長洪允典（左五）與各界代表一起種...
金門在昔日雷區辦植樹，金門縣長楊鎮浯（左四）、議長洪允典（左五）與各界代表一起種下樹苗。記者蔡家蓁／攝影
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活動中也頒獎表揚108年迎新春彩繪活動中古寧國小李泓逸（前右一）等多位獲獎學生，...
活動中也頒獎表揚108年迎新春彩繪活動中古寧國小李泓逸（前右一）等多位獲獎學生，家長也獲邀上台合影。記者蔡家蓁／攝影
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金門植樹節攝影比賽
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