金門雷區軍民攜手植樹 盼重現「海上公園」美景

2019-03-12 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣上千位軍民今天選在安東一營區旁種下1800棵樹苗，縣府表示，今年的植樹節活動場地，早年原為軍方雷區，期望透過植樹活動把樹種回來，重現金門「海上公園」的美景。

金門108年植樹節活動今天在沙崗海濱盛大舉辦，包括金防部、各鄉鎮公所、學校、機關單位等都派員參加，金門縣長楊鎮浯在致詞時表示，早期的金門童山濯濯，加上土壤氣候原因，居民飽受風沙之苦，現在的金門綠意盎然，成為海上公園，這都要感謝鄉親們的共同努力；而今年選在昔日的雷區舉辦，也代表金門的空間逐步釋放，邁向永續之路。

金門縣林務所長楊慧明表示，此次栽種水黃皮、白千層、黃槿與台灣櫸、竹柏等約1800株，周遭還將配合年度造林計畫，栽植近4000餘株林木，可以提升海岸林多樣性與森林綠覆率，達成復育造林目的，同時兼具防風定沙、水源涵養、固碳綠化，未來鄰近的沙崗海濱將會更美麗。

現場不管是軍民或是大小朋友，大家都很認真的種下樹苗，不時還可以聽到幼兒園小朋友跟樹苗說，希望它能快快長大，童言童語聽來相當可愛；而軍民聯手種樹，也讓人回想起早年軍民一家親的溫馨情景。