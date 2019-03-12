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高雄軍事遺址觀光 首批導覽解說員成軍

2019-03-12 20:04聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

國軍陸、海、空三軍官校都在高雄，加上有不少清代與日據時代軍事遺址目前都還保存完整，高雄市韓國瑜也表示希望推出軍事觀光政策，為此高雄市觀光局與「藍波山野技能工作社」、「舊城文化協會」協辦，特地展開為期2天的專業軍事觀光導覽解說培訓課程。61位來自全國各界，對軍事遺址有興趣及好奇的學員，經過28.5小時密集訓練，順利完成軍事觀光導覽解說員資格，也為高雄未來軍事遺址專業導覽解說知性之旅提供導覽人才，其中有兩位韓國導遊也跨海報名參加。

這項課程內容多元且實用性高，包含高雄軍事遺址介紹、導覽解說技巧、導覽攝影概念、影像紀錄技巧、鼓山人文歷史、軍事遺址實勘、鼓山防空洞軍事遺址實勘、防災繩結運用、危機處理、柴山人文歷史、植物認知、坑道探勘裝備認知、清代軍事遺址實勘、震洋特攻隊基地實勘、高雄溫泉館遺址實勘、柴山海岸線軍事遺跡探索、導覽人員帶隊現場危機反應技能等，課程豐富，實務性高。在文史工作者郭吉清、宋德威、楊吉壽、廖德宗、陳佩琪、林財正、蔡坤霖帶領，戴上防護安全帽，進入洞壁佈滿鐘乳石的二戰戰時坑道。據了解，該坑道鄰近輕軌站，坑道裡面是非常龐大的「隧道群」，早年是讓附近的居民在戰爭時可以下來躲空戰。

舊城文化協會表示，日治末期高雄曾為日本人的南進基地，隨著太平洋戰爭的戰況激烈，日本人在高雄留下的軍事遺址數量是全臺灣最多的，舉凡坑道、砲臺、機槍堡、防空壕、彈藥庫，總數超過200多處，遍布地廣。

文史工作者宋德威表示，本次培訓高雄軍事觀光導覽解說人員，學員可將課程內容所學，藉由軍事遺址坑道特色來推動觀光，並能積極宣導、推廣活動，而高雄市政府應將全市的軍事遺址，進行專案研究與再利用計畫，把這些珍貴的文化遺產轉化為文化觀光資源，好好發揮教育與觀光效益，以進一步強化城市觀光觀念並推廣擴展，具體呈現高雄市軍事遺址觀光政策落實之成果。

高市觀光局與舊城文化協會合作，特地展開為期2天的專業軍事觀光導覽解說培訓課程，透...
高市觀光局與舊城文化協會合作，特地展開為期2天的專業軍事觀光導覽解說培訓課程，透過實地專業解說導覽，培訓未來軍事觀光導覽解說員。圖／舊城文化協會提供
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高市觀光局與舊城文化協會合作，特地展開為期2天的專業軍事觀光導覽解說培訓課程，透...
高市觀光局與舊城文化協會合作，特地展開為期2天的專業軍事觀光導覽解說培訓課程，透過實地專業解說導覽，培訓未來軍事觀光導覽解說員。圖／舊城文化協會提供
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遺址高雄市韓國瑜
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