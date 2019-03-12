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香港文化教父榮念曾抵高雄 擔任3月觀光大使

2019-03-12 19:21聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

香港知名藝術家榮念曾成為高雄市3月觀光大使，12日出席中山大學「城市文化外交論壇」，與副市長葉匡時對談，未來幾天會參觀高市知名文化景點並提出建言。榮念曾說，高雄有海港、有自己性格，發展文化觀光不需要抄台北，應與其他城市交流，激盪出更多可能性。

榮念曾在香港有「文化教父」之稱，是香港及鄰近地區最有影響力的藝術家之一，高雄邀他來訪，希望未來高雄前往香港行銷時，榮念曾也能助上一臂之力。市府未來幾天將安排榮念曾到衛武營國家藝術中心、駁二藝術特區及高雄市美術館等景點參訪。

榮念曾表示，高雄要發展文化觀光及文化外交，政府須提出清楚的文化藍圖，文化交流不只是辦活動，也應有更多激盪和思考。他曾到北京研究一帶一路建設帶來的文化影響力，發現經濟雖影響文化發展甚鉅，但更凸顯文化交流及文化外交人才的不足。

榮念曾說，台灣現在推南向政策，高雄可以走自己的路，不須與台北競爭，應思考如何培訓跨文化交流的專業人才？要花多少錢？如何強化？「文化觀光不會是一次性旅遊，而是遊客來了一年又一年，每年錢愈花愈多」。政府須扮演橋樑角色，為產學界建立平台共同擬定文化策略。

葉匡時回應表示，他覺得學界往往思考很多、企業界也做了很多，政府卻很少將雙方連結起來，導致很多事情成效不佳，未來在文化觀光及文化外交上，政府會加強平台角色，連結學界智庫資源，讓企業的產品和服務加值。

榮念曾也建議，高雄或可與其他縣市如台南市展開區域合作，共同推動文化觀光；像他在香港、新加坡、泰國曼谷及大陸廣州等城市，有舉辦文化論壇或文化研究計畫，也歡迎高雄加入，南向與其他城市進行文化外交及交流。

高雄市3月觀光大使榮念曾（左）送上漫畫作品主角「天天」公仔給高雄當見面禮。記者蔡...
高雄市3月觀光大使榮念曾（左）送上漫畫作品主角「天天」公仔給高雄當見面禮。記者蔡容喬／攝影
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香港知名藝術家榮念曾（前中）在中山大學「城市文化外交論壇」對高雄發展文化觀光提供...
香港知名藝術家榮念曾（前中）在中山大學「城市文化外交論壇」對高雄發展文化觀光提供建言，並與產官學界代表交換意見。記者蔡容喬／攝影
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高雄市3月觀光大使、有「香港文化教父」稱號的榮念曾（左）在中山大學「城市文化外交...
高雄市3月觀光大使、有「香港文化教父」稱號的榮念曾（左）在中山大學「城市文化外交論壇」與副市長葉匡時（右）對談。記者蔡容喬／攝影
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香港葉匡時藝術家
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