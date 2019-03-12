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屏東就博會16日登場 100個新農業缺

2019-03-12 18:03中央社 屏東縣12日電

勞動部高屏澎東分署將於16日上午在屏東縣立體育館舉辦「就業博覽會」，今年以新農業產業為亮點，屏東就業中心今天表示，現場1600多個職缺中，將有100個是新農業職缺。

為了讓民眾了解什麼是新農業，屏東就業中心今天邀請台灣農林公司茶業處處長鄧志民，為30名待業者分享「科技世代，迎向『薪』農業」，評估自身可投入相關產業可能性。

鄧志民表示，公司導入科技技術後，台灣農業普遍面臨的問題包括氣候變遷、農工高齡化，以及農藥與化肥如何在減量同時兼顧產量等，都獲得解決，例如茶園導入節水滴灌系統後，有效節約昔日灌溉水量70%，降低農業經營對環境的消耗；導入茶苗移植機後，則讓種植速度加快10倍，等同解決10倍缺工人力問題。

鄧志民表示，公司利用物聯網串連田間感測元件、加工感測元件等，累積農業生產大數據，再藉由專家系統加以除錯分析，逐步往AI智慧農業邁進。

鄧志民說，農業導入科技技術後，伴隨產生的職缺包括無人機飛手還有採茶機、曳引機、噴藥機駕駛等，這些職缺因技術層面較高，給予薪資也會跟著提升。

56歲張姓求職者，過去在保險公司擔任協理，累積20多年經驗，期間因家裡務農關係，曾進修取得屏科大農園生產系學士學歷，48歲轉到殯葬業擔任經理，53歲因公司倒閉而失業；他表示，中高齡求職相對不易，為提升職場競爭力，他決定發揮大學學習的農業知識，投入新農業領域。

求職氣候變遷勞動部
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