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有顆小行星叫Pingtung 潘孟安推薦墾丁觀星

2019-03-12 15:09中央社 屏東縣12日電

屏東縣長潘孟安推薦民眾到墾丁觀星。聯合報系資料照片／記者王敏旭攝影
屏東縣長潘孟安推薦民眾到墾丁觀星。聯合報系資料照片／記者王敏旭攝影
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每年春假在墾丁舉辦的「春天吶喊」將移師高雄舉行，23年來墾丁首度沒有「春吶」，屏東縣長潘孟安表示，有顆小行星命名為Pingtung，推薦民眾到墾丁觀星。

屏東因辦理2019台灣燈會聲名大噪，首次在台灣展演的intel無人機燈光秀，讓「屏東」、TAIWAN登上星空，潘孟安喊出的「我屏東我驕傲」也成了屏東人的口頭禪，台灣燈會讓潘孟安把「屏東」當品牌給推銷出去，「不再是遙遠的地理名詞」。

燈會讓屏東紅了，但23年前從屏東墾丁發跡的「春天吶喊」，今年首度移出墾丁，到高雄市舉辦，沒有了「春吶」，潘孟安喊出有「星吶」。

他說，有一顆小行星叫Pingtung（屏東），是2006年10月15日被國立中央大學鹿林天文台在太陽系火星及木星之間的小行星帶上發現的第175583號小行星，經送請國際天文學聯合會（IAU/CSBN）審查，2016年正式通過命名，是台灣第13個以縣市命名的小行星。

潘孟安表示，依據鹿林天文台的資料顯示，Pingtung小行星的大小粗估約3-6公里，繞行太陽一圈約5.55年（軌道週期），離太陽最近時（近日點）約4.3億公里，離太陽最遠時（遠日點）約5.1億公里。

潘孟安說，屏東非常適合發展觀星，墾丁貓鼻頭公園更是全台唯一可觀賞南十字星的地區，縣府近年積極推動天文教育，每年5月在恆春半島舉辦「南十字星吶」觀星活動，都吸引數千名親子參與。

潘孟安表示，「春吶」雖離開墾丁，因春假是旺季，縣府不會在旺季舉辦活動，但歡迎遊客到屏東觀星。

潘孟安墾丁台灣燈會
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