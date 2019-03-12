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高雄火鍋「可利亞」博愛店關門 業者：房東收回蓋大樓

2019-03-12 14:40聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市老字號的石頭火鍋店「可利亞」位在博愛店與大中路交叉口的博愛店2月底結束榮業，店家已在店前張貼公告，業者低調說，主要是房東要收回房子，準備蓋大樓。

住在附近的居民都覺得好可惜，張姓市民說，這家店已經吃了十多年了，每當假日全家都會來這打打牙祭，主要是價格公道，菜色豐富，最主要是坊間要找石頭火鍋越來難了。

可利亞創立於1968年，早先以「石頭火鍋」起家，之後改變經營策略以「火烤兩吃」聞名，1992年在台首創火鍋自助吃到飽，引發餐飲業者爭相跟進跟隨。當年全盛時間全台超過40家，尤其學生或朋友聚會最愛選可利亞，年輕人曾以可利亞為開同學會的主要聚會場所。

據了解，第一代張榮源1968年創立可利亞販售石頭火鍋，二代家族成員張景宏、張景洲，拓展事業版圖並分區經營。張景宏於1989年成立可利亞公司，張景洲與妻子謝伯幸開設可利亞餐廳，積極在南部拓點，先後在高雄開設和平、博愛與楠梓3家分店。

不過，近年來，市場變化大，民眾消費習慣逐漸改變，年輕人偏好口味重的麻辣鍋，可利亞目前僅剩台北「可利亞石頭火鍋Koriya」與高雄和平與右昌店「可利亞無煙火燒肉日式涮涮鍋」2門市，分屬家族不同經營者經營。

可利亞博愛店基地面積達524.5坪，土地使用分區為住五用地，可利亞在博愛店已結束營業，業者證實博愛店因房東收回土地蓋大樓，才於店租到期後結束營業。

這一帶因靠近高鐵站，附近高樓林立，若開發成大樓一般住家，至少要1到2年才能見大樓完工，附近大樓房價每坪大約在22到25萬元間。

高雄市老字號的石頭火鍋店「可利亞」位在博愛店與大中路交叉口的博愛店2月底結束榮業...
高雄市老字號的石頭火鍋店「可利亞」位在博愛店與大中路交叉口的博愛店2月底結束榮業，店家已在店前張貼公告。記者謝梅芬／攝影
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