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排雷區植樹 金門更綠意盎然

2019-03-12 15:50中央社 金門縣12日電

金門108年植樹節活動今天在安東一營區旁舉辦，縣長楊鎮浯表示，選擇在過去的雷區植樹，象徵金門空間逐步釋放，邁向永續之路；深信在鄉親努力下，金門一定會愈來愈美麗。

金門縣林務所表示，這次栽種水黃皮、白千層、黃槿與台灣櫸、竹柏等約1800株，周遭還將配合林務所年度造林計畫，栽植近4000餘株林木，可以提升海岸林多樣性與森林綠覆率，達成復育造林目的，同時兼具防風定沙、水源涵養、固碳綠化，未來鄰近的沙崗海濱將會更美麗。

金門各界代表近千人參加植樹活動，楊鎮浯致詞時表示，早期的金門童山濯濯，加上土壤氣候原因，居民飽受風沙之苦，現在的金門綠意盎然，成為海上公園，都要感謝前輩鄉親的努力；而今年選擇在海防第一線的后沙灣安東一營區舉辦，格外有意義，因為這裡曾經是雷區，現在地雷完全清除，代表金門的空間逐步釋放，邁向永續之路。

楊鎮浯說，永續金門涵蓋海岸線防治、野生動植物保育、垃圾處理和環保，除了林務所和環保局人員，教育、文化、觀光等單位員工和所有鄉親都是永續金門的一分子，大家一起努力，金門一定會愈來愈美。

植樹活種中，幼兒園小朋友在老師帶領下體驗種樹，有人使盡吃奶之力拿起自己差不多高的大鏟子，種下一棵樹苗，也種下一個希望，期許自己將來跟樹一樣高。蘭湖日間照顧服務中心、晨光教養家園等社福團體也沒缺席，一起把樹種回來。工作人員說，平時家園就安排有種花種菜課程，園生對園藝並不陌生，也很期待今天的種樹活動。

植樹活動中還頒發「ISA國際樹藝師」認證考試合格人員證書，通過國際樹木專家認證制度的樹藝師為金門林業與樹木保育增添生力軍；會中同時表揚108迎新春彩繪活動，有古寧國小李泓逸等多位國中小學學生獲獎。

金門楊鎮浯幼兒園
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