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守護離島居民健康 澎湖醫院磁振造影掃描儀啟用

2019-03-12 15:49中央社 澎湖縣12日電

衛福部澎湖醫院「高階磁振造影掃描儀」今天啟用，這是繼三總澎湖分院在1月之後，澎湖第2家區域級醫院擁有醫學中心的設備，未來兩醫院在醫療上可相互支援聯防，守護離島居民健康。

衛福部澎湖醫院「高階磁振造影掃描儀」（MRI）今天由衛福部長陳時中、澎湖縣長賴峰偉、立委楊曜、議長劉陳昭玲、衛生局長蕭靜蓉與澎湖醫院長郭泰宏等人共同主持啟用儀式，讓離島的醫療影像再進化，加速病人檢查程序的一大躍進。

陳時中表示，澎湖離島醫療的窗口是立委楊曜長期以來全力爭取的醫院設備，衛福部每年投入一億元的預算，在澎湖醫院改善醫療設施等，包括超音波、化療室、心導管與磁振造影掃描儀等重症設備與救護直升機進駐等，都陸續完成，期讓醫療在地化目標邁進，未來還將做好澎湖離島與離島間遠距醫療。

澎湖縣長賴峰偉與立委楊曜也都指出，澎湖醫療資源有限，期待中央能協助解決，先進的醫療設備逐年充實，但離島醫護人力嚴重不足，加上長照等，尤其是護理人員，未來可利用澎湖科技大學增設五專部護理科，提供在地子弟升學與就業，達到在地醫療化的目標。

澎湖醫院今天引進的醫學中心1.5 T高磁場磁振造影掃描儀（MRI），造價新台幣4800多萬元，設計更人性化，幾乎全身任何一部位都可執行MRI檢查，用來診斷全身頭頸部血管、乳房、水腫、神經脫鞘、脂肪不正常與出血等檢查，不僅影像清晰細膩、且流程快縮短檢查時間、空間解析更佳，檢查更精準可靠，並擁有70公分大孔徑檢查隧道，體型壯碩也都能輕易進入受檢，提供更優化的檢查。

澎湖衛福部賴峰偉
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