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高雄這座宮廟入軍營遶境 總統蔡英文到場剪綵

2019-03-12 12:14聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

總統蔡英文今天上午參加高雄市阿蓮區天聖宮安座儀式，並贈送「澤惠生民」匾額給廟宇留念。這座由螺絲大廠創辦人徐清榮籌辦的宮廟主祀媽祖，政商關係良好，身兼台灣媽祖聯誼會榮譽會長的大甲鎮瀾宮董事長顏清標與副董事長鄭銘坤也有出席，安座場面簡單隆重。

阿蓮天聖宮近日舉辦落成大典，大甲鎮瀾宮媽祖進香團到天聖宮進香，9日進入鄰近軍營遶境引發外界關注。今天上午的安座大典更邀請總統蔡英文、立法院長蘇嘉全、總統府秘書長陳菊，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤，以及高市議員高閔琳與邱俊憲等人到場。

上午10點，總統蔡英文抵達天聖宮，主持天聖宮揭牌與剪綵儀式，隨後贈送「澤惠生民」匾額給天聖宮留念，由董事長徐清榮代表接下。儀式進行時，蔡英文禮貌性問候顏清標，雙方無特別互動。

蔡英文全程以台語致詞，她表示，欣喜看見高雄天聖宮在聖母娘娘保佑下落成，政府近年打拚做社會照顧，希望照顧更多人，不過政府打拚做，不一定做得完整，需要像徐清榮董事長這種熱心人士來幫忙，徐董事長常主動關懷長輩與弱勢，跟警察局合作送米送油，讓社會弱勢獲得更多照顧，希望未來多借助天聖宮這種信仰力量，結合善心人士照顧更多人，讓社會更溫暖。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標（左四）、副董事長鄭銘坤（左三）在天聖宮前合影。記者徐白櫻...
大甲鎮瀾宮董事長顏清標（左四）、副董事長鄭銘坤（左三）在天聖宮前合影。記者徐白櫻／攝影
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高雄阿蓮天聖宮落成，總統蔡英文擔任揭牌與剪綵嘉賓。記者徐白櫻／攝影
高雄阿蓮天聖宮落成，總統蔡英文擔任揭牌與剪綵嘉賓。記者徐白櫻／攝影
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總統蔡英文贈匾給天聖宮留念。記者徐白櫻／攝影
總統蔡英文贈匾給天聖宮留念。記者徐白櫻／攝影
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總統蔡英文（左四）、天聖宮董事長徐清榮（左三）與舞蹈團成員合影。圖／閃亮武苑提供
總統蔡英文（左四）、天聖宮董事長徐清榮（左三）與舞蹈團成員合影。圖／閃亮武苑提供
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大甲鎮瀾宮董事長顏清標（右二）、副董事長鄭銘坤（右一）也同樣受邀出席。記者徐白櫻...
大甲鎮瀾宮董事長顏清標（右二）、副董事長鄭銘坤（右一）也同樣受邀出席。記者徐白櫻／攝影
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蔡英文顏清標鎮瀾宮
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