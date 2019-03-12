高雄這座宮廟入軍營遶境 總統蔡英文到場剪綵

2019-03-12 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



總統蔡英文今天上午參加高雄市阿蓮區天聖宮安座儀式，並贈送「澤惠生民」匾額給廟宇留念。這座由螺絲大廠創辦人徐清榮籌辦的宮廟主祀媽祖，政商關係良好，身兼台灣媽祖聯誼會榮譽會長的大甲鎮瀾宮董事長顏清標與副董事長鄭銘坤也有出席，安座場面簡單隆重。

阿蓮天聖宮近日舉辦落成大典，大甲鎮瀾宮媽祖進香團到天聖宮進香，9日進入鄰近軍營遶境引發外界關注。今天上午的安座大典更邀請總統蔡英文、立法院長蘇嘉全、總統府秘書長陳菊，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤，以及高市議員高閔琳與邱俊憲等人到場。

上午10點，總統蔡英文抵達天聖宮，主持天聖宮揭牌與剪綵儀式，隨後贈送「澤惠生民」匾額給天聖宮留念，由董事長徐清榮代表接下。儀式進行時，蔡英文禮貌性問候顏清標，雙方無特別互動。