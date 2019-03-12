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韓流熱 高雄百貨業者推粉紅派對、兒童馬戲節搶商機

2019-03-12 08:22聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

草衙道兒童馬戲有小丑和馬戲雜耍秀。圖／草衙道購物中心提供
草衙道兒童馬戲有小丑和馬戲雜耍秀。圖／草衙道購物中心提供
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高雄市長韓國瑜上任後，話題不斷，高雄成為全台焦點，不少百貨業者乘勝追擊，紛紛推出粉紅野餐、兒童馬戲節，要吸引更多人潮。

對粉紅色情有獨鍾或熱愛野餐的民眾別錯過了！今天起到4月7日，高雄夢時代將被粉紅色的旋轉木馬、摩天輪、海盜船、小飛機及小火車等遊樂設施包圍；3月16、17、23及24日，下午1點到6點在時代廣場舉辦粉紅野餐派對。

廣場周邊也同時熱鬧展開「野餐露天廚房」、「粉紅泡泡時光」、「Live音樂時光」、「有獎徵答」、「毛孩大胃王」、「毛小孩走秀」及「粉紅市集」趣味活動，為期30天的粉紅世界預估將吸引逾20萬人參加。

夢時代為增加周末粉紅野餐日的趣味度，還規畫「泡泡森林Line@闖關遊戲」；民眾穿著粉紅色服飾入場，有機會把SOFINA潤白美膚組或野餐籃帶回家。

除了時代廣場打造成粉紅夢幻樂園外，幸福廣場入口處也有粉紅天堂路、籃球場及拳擊場等趣味打卡景點，即日起至4月3日止，民眾完成指定任務有機會獲得粉紅樂園遊玩券或PAUL&JOE體驗包，每天前50名再贈「粉紅補給包」，內含飲品及杏仁脆穀。

大魯閣草衙道迎接兒童節，今年度首場文藝特展「兒童馬戲節」已開展，到3月31日止。

兒童馬戲節設計展有豐富的雜耍表演、經典的馬戲場景、歡樂的小動物為主題，繪製成一座屬於兒童的馬戲樂園，展區分為由雜耍動物軍團集結而成的「馬戲動物迎賓區」、充滿大大小小繽紛彩球的「大象球池遊樂區」及包含投籃、沙包、套圈圈三種好玩設施的「遊戲高手體驗區」。

消費者不僅免費到展場參觀、化身雜耍表演者與馬戲場景拍照，欣賞歡樂精彩的「馬戲大匯演」。

高雄夢時代將在廣場前舉辦粉紅派對。記者謝梅芬／攝影
高雄夢時代將在廣場前舉辦粉紅派對。記者謝梅芬／攝影
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高雄夢時代將在廣場前舉辦粉紅派對。記者謝梅芬／攝影
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粉紅色的旋轉木馬最受女性喜愛。記者謝梅芬／攝影
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粉紅系列的海盜船。記者謝梅芬／攝影
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野餐韓國瑜
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