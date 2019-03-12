高雄3校老榕樹 獲選2018百年最美校樹

2019-03-12 07:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市楠梓國小、阿蓮國小與成功特殊教育學校獲選「2018全國最美校樹」，其中楠梓國小百年老樹樹型優美、枝葉茂密，猶如一身碧綠衣裳飛舞的「翡翠精靈」；高雄市教育局、福田樹木保育基金會昨天在楠梓國小舉行「全國最美校樹」揭牌，更致贈「羅漢松」樹苗，預約未來百年最美校樹。

福田樹木保育基金會自2014年舉辦「全國最美校樹」選拔，讓全國各校師生聚焦校樹，落實環境保護與生命教育，高雄市2018年度成果豐碩，有楠梓國小榕樹，阿蓮國小榕樹獲全國特優，獲得老樹養護金5萬元，另評審特別獎則由成功特殊教育學校榕樹獲得，獲老樹養護金1萬元。

楠梓國小操場上的大榕樹已有140歲高齡，陪伴學生度過歡樂與成長歲月，被師生命名為「翡翠精靈」，是該校精神象徵，畢業校友每次回校總要去樹下走走，摸摸樹幹，像是探視老朋友般。

校長劉昆靈表示，為讓學生及社區民眾更了解「翡翠精靈」，規劃了一系列課程及相關活動，包含「植物嘉年華」，由專業志工培訓翡翠精靈小小解說員，舉行短片欣賞、網頁導覽、闖關活動等。每年學校更會在「翡翠精靈」旁搭起舞台，安排校內外音樂社團表演。

阿蓮國小的榕樹樹齡約127歲，樹勢交疊、氣根茂密，曾一度枯萎，後重獲新生。校長蘇聰榮說，過去大榕樹下陰濕易孳生病媒蚊，師生不敢靠近老樹，經多次與建築設計師溝通，以生態工法施設高架展演平台及步道，讓根部呼吸生長，也讓學校師生更願與老樹親近，構築共同回憶。

高雄市立成功特殊教育學校則改造老榕樹下通學步道，改造校園場域，讓社區居民可乘涼休憩；假日時更提供對街「集盒KUBIC貨櫃文創園區」遊客駐足拍照，共享老榕樹的美好。學校也在榕樹下進行環境清潔及職教洗車課程，協助慢飛天使培養生活教育及洗車就業技能。