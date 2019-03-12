親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

買F-16V 專家：蔡政府將編列80億美元特別預算支應

NBA／林書豪三節攻2分 暴龍陷苦戰77:91落後騎士

高雄3校老榕樹 獲選2018百年最美校樹

2019-03-12 07:48聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市楠梓國小、阿蓮國小與成功特殊教育學校獲選「2018全國最美校樹」，其中楠梓國小百年老樹樹型優美、枝葉茂密，猶如一身碧綠衣裳飛舞的「翡翠精靈」；高雄市教育局、福田樹木保育基金會昨天在楠梓國小舉行「全國最美校樹」揭牌，更致贈「羅漢松」樹苗，預約未來百年最美校樹。

福田樹木保育基金會自2014年舉辦「全國最美校樹」選拔，讓全國各校師生聚焦校樹，落實環境保護與生命教育，高雄市2018年度成果豐碩，有楠梓國小榕樹，阿蓮國小榕樹獲全國特優，獲得老樹養護金5萬元，另評審特別獎則由成功特殊教育學校榕樹獲得，獲老樹養護金1萬元。

楠梓國小操場上的大榕樹已有140歲高齡，陪伴學生度過歡樂與成長歲月，被師生命名為「翡翠精靈」，是該校精神象徵，畢業校友每次回校總要去樹下走走，摸摸樹幹，像是探視老朋友般。

校長劉昆靈表示，為讓學生及社區民眾更了解「翡翠精靈」，規劃了一系列課程及相關活動，包含「植物嘉年華」，由專業志工培訓翡翠精靈小小解說員，舉行短片欣賞、網頁導覽、闖關活動等。每年學校更會在「翡翠精靈」旁搭起舞台，安排校內外音樂社團表演。

阿蓮國小的榕樹樹齡約127歲，樹勢交疊、氣根茂密，曾一度枯萎，後重獲新生。校長蘇聰榮說，過去大榕樹下陰濕易孳生病媒蚊，師生不敢靠近老樹，經多次與建築設計師溝通，以生態工法施設高架展演平台及步道，讓根部呼吸生長，也讓學校師生更願與老樹親近，構築共同回憶。

高雄市立成功特殊教育學校則改造老榕樹下通學步道，改造校園場域，讓社區居民可乘涼休憩；假日時更提供對街「集盒KUBIC貨櫃文創園區」遊客駐足拍照，共享老榕樹的美好。學校也在榕樹下進行環境清潔及職教洗車課程，協助慢飛天使培養生活教育及洗車就業技能。

2018年決審委員、經典雜誌總編輯王志宏表示，獲獎學校在人與樹的互動上令人感動，致贈大家的「羅漢松」枝葉常綠、姿態優雅，是很美的校園景觀樹木，最高可長至20公尺，面對全球暖化問題，綠美化刻不容緩，希望大家將小苗種在校園內，預約百年後成為全國最美校樹。

高雄市楠梓國小的老榕樹樹齡已有140歲，樹型優美、枝葉茂密，猶如一身碧綠衣裳飛舞...
高雄市楠梓國小的老榕樹樹齡已有140歲，樹型優美、枝葉茂密，猶如一身碧綠衣裳飛舞的「翡翠精靈」。記者蔡容喬／攝影
分享

高雄市文創
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

韓流熱 高雄百貨業者推粉紅派對、兒童馬戲節搶商機

2019-03-12 08:22

屏東就博會 藥師薪水6.5萬

2019-03-12 00:16

韓國瑜急：地下箱涵上萬破洞

2019-03-12 00:03

「我要去高雄」陸創作者訪市府獻歌

2019-03-11 23:59

建溝通系統 護理師訪部落錄音

2019-03-11 23:52

高雄左營舊城旁小公園 新石器文物及城牆水關遺址出土

2019-03-11 19:52

高市楠梓藍田郵局啟用 今起至31日天天送來店禮

2019-03-11 18:54

屏東喜事連連 潘孟安：珍奶、鹹鴨蛋進軍日本

2019-03-11 17:07

屏東最大就業博覽會來了 藥師月薪上看6.5萬元

2019-03-11 14:13

高市客庄留美人才甄選開跑 獎助50萬培力創業

2019-03-11 12:17

確保營運安全 高捷將啟動重置設備計畫

2019-03-11 11:45

中市府推出離島縣市週 協助宣傳離島之美

2019-03-11 09:26

白飯裝到爆滿一樣10元！高雄人秒懂：六合的日常

2019-03-06 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

彰縣1、2月固定桿取締交通違規 今年竟以倍數暴增

2019-03-11 19:48

「柯侯會」要建淡北快速道路 她酸：台北市花錢買塞車

2019-03-11 19:47

影／5千萬竹東台泥舊廠特色公園開工 9月可使用

2019-03-11 13:12

影／種植密度全台第一 嘉義瑞里紫藤花3月中下旬最美

2019-03-11 10:19

中市議員批林佳龍山手線騙票 盧秀燕：錢出一半市民難接受

2019-03-11 16:30

淡水機車地下道太危險 立委要求改善

2019-03-11 20:20

苗縣立委選舉藍軍幾成定局 陳超明、徐志榮選連任

2019-03-11 17:54

屏東最大就業博覽會來了 藥師月薪上看6.5萬元

2019-03-11 14:13

影／照顧者壓力大 他買2遊覽車改成卡拉OK助紓壓

2019-03-11 21:57

宜蘭鐵路高架化協調5項重大決議 終於跨出一大步

2019-03-11 14:49

王浩宇要用筆桿抗中護台制北韓 網友：笑死人

2019-03-11 19:17

國民黨桃園立委選戰開打 第三、五選區初選啟動

2019-03-11 16:16

板橋大觀社區將拆遷 自救會闖退輔會噴漆抗議

2019-03-11 18:01

基隆港有老鷹 還有信天翁

2019-03-11 23:34

宜蘭土地銀行人行道塌陷 網友：金庫出入口？

2019-03-11 16:10

影／吃同食物校長老師沒事 豐原高中學生疑染諾羅

2019-03-11 10:04

台南市正統鹿耳門聖母廟 將斥資億元新建巨型牌樓

2019-03-11 11:49

台東建築師林坤層愛鷹失蹤 網軍大神展威1天尋回

2019-03-11 22:35

2020立委國民黨內初選 新北首波公告永和、新店

2019-03-11 11:27

醫師畫家躲過空難開始畫佛像 現場揮毫畫韓國瑜超像

2019-03-11 14:33

西屯議員們請命 盧秀燕：任內動工打通市政路寬60米

2019-03-11 15:45

台中市兩里長出缺 4月底及5月初補選

2019-03-11 16:51

大觀自救會突襲退輔會 噴漆反迫遷

2019-03-11 15:57

影／嘉義甜椒外銷 嘉義農民：政府應打開日本市場

2019-03-11 16:30

雙十公車將上路 大台中交通大降價

2019-03-11 19:16

拜拜要預約！ 雲林縣這村200年來沒有廟

2019-03-11 14:22

影／卡關3年陽大護理之家幸福開張 空間寬敞比照五星飯店

2019-03-11 17:33

竹市以綠林、草皮取代水泥廣場 打造「步行城市」

2019-03-11 14:12

影／叫賣餅乾想要有個家 「小愉兒」家園今天動土

2019-03-11 14:17

屏東喜事連連 潘孟安：珍奶、鹹鴨蛋進軍日本

2019-03-11 17:07

北市基隆路地下道 下班尖峰即日起管制

2019-03-11 23:38

國民黨台中市黨部顏文正接主委 公告黨內立委初選事項

2019-03-11 11:23

高雄3校老榕樹 獲選2018百年最美校樹

2019-03-12 07:48

豐原高商男排6連冠議員臉書分享 魯肉飯店馬上優惠學生

2019-03-11 21:24

台灣貨出去！國內知名超市與日本三重縣食材交流

2019-03-12 07:46

幼童下田插秧腳「好冰」 體驗盤中飧粒粒皆辛苦

2019-03-11 12:37

綠批雙十公車兌現遙遙無期 盧秀燕：預算足讓業者信任

2019-03-11 21:24

威士特丹號郵輪首航花蓮 原民歌舞熱情迎賓

2019-03-11 09:31

苗博雅批雙子星案未遵守流程 北市：依規定辦理

2019-03-11 13:50

台中2020立委選舉 藍綠啟動布局

2019-03-11 23:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top