高雄左營舊城旁小公園 新石器文物及城牆水關遺址出土

2019-03-11 19:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市文化局與成功大學考古團隊11日發表左營舊城考古成果，團隊在左營大路旁三角公園內，挖掘出2百年前西門水關，並在出土的舊城內外城牆間，發現新石器時代中期的紅繩紋陶片，文化局已圍起兩處遺址，計畫未來設置解說牌，讓民眾了解舊城多層次的文史內涵。

成大考古研究所所長劉益昌說，團隊將日治時期與現今地籍圖套疊，到舊城各區嚴謹考證，在三角公園兩處地表發現不明顯的咕咾石城牆殘跡，順利將完整的城牆基礎出土，還意外在內外城牆間的中腹土找到繩紋陶片、板岩製箭鏃等新石器中期牛稠仔文化遺物，不但證實史前人類曾在舊城生活，也能窺見清代構築鳳山縣舊城時採取的工法。

考古團隊成員之一的成大助理教授鍾國風表示，此次考古發掘也首次找到舊城西門段及南門段兩處水關遺跡，水關是古時城牆下的排水設施，其中位於三角公園內的西門段水關結構完整，有咕咾石水道、花崗岩時條等，顯示當時設計者已懂得利用地勢高低差設計水關，以避免城內淹水。

高雄市文化局副局長林尚瑛表示，見城計畫以「公眾考古」方式，陸續發掘出清代縣前街、慈濟宮、縣署、東門砲台及日治時期震洋隊軍事遺跡等，結合田野調查、試掘即展示的概念，講述城內空間與常民生活的歷史記憶，並以市民講座、考古營隊及社群培訓等，號召鄰近學校師生參與，深入了解舊城文史內涵。