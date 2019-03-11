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高雄左營舊城旁小公園 新石器文物及城牆水關遺址出土

2019-03-11 19:52聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市文化局與成功大學考古團隊11日發表左營舊城考古成果，團隊在左營大路旁三角公園內，挖掘出2百年前西門水關，並在出土的舊城內外城牆間，發現新石器時代中期的紅繩紋陶片，文化局已圍起兩處遺址，計畫未來設置解說牌，讓民眾了解舊城多層次的文史內涵。

成大考古研究所所長劉益昌說，團隊將日治時期與現今地籍圖套疊，到舊城各區嚴謹考證，在三角公園兩處地表發現不明顯的咕咾石城牆殘跡，順利將完整的城牆基礎出土，還意外在內外城牆間的中腹土找到繩紋陶片、板岩製箭鏃等新石器中期牛稠仔文化遺物，不但證實史前人類曾在舊城生活，也能窺見清代構築鳳山縣舊城時採取的工法。

考古團隊成員之一的成大助理教授鍾國風表示，此次考古發掘也首次找到舊城西門段及南門段兩處水關遺跡，水關是古時城牆下的排水設施，其中位於三角公園內的西門段水關結構完整，有咕咾石水道、花崗岩時條等，顯示當時設計者已懂得利用地勢高低差設計水關，以避免城內淹水。

高雄市文化局副局長林尚瑛表示，見城計畫以「公眾考古」方式，陸續發掘出清代縣前街、慈濟宮、縣署、東門砲台及日治時期震洋隊軍事遺跡等，結合田野調查、試掘即展示的概念，講述城內空間與常民生活的歷史記憶，並以市民講座、考古營隊及社群培訓等，號召鄰近學校師生參與，深入了解舊城文史內涵。

為讓民眾更熟知左營舊城的文化遺址面貌，文化局今年暑假推出「考古挖挖挖」，邀國小以上學校師生參加舊城考古見學及體驗，親手發掘老祖先與城市歷史，報名詳情可至「見城計畫官網」（http://oldcity.khcc.gov.tw）查詢。

成大考古團隊在左營大路旁的三角公園內，發掘出鳳山縣舊城城牆的咕咾石水關設施（排水...
成大考古團隊在左營大路旁的三角公園內，發掘出鳳山縣舊城城牆的咕咾石水關設施（排水溝）。記者蔡容喬／攝影
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成大考古團隊在左營大路旁的三角公園內，發掘出鳳山縣舊城城牆的咕咾石水關設施（排水...
成大考古團隊在左營大路旁的三角公園內，發掘出鳳山縣舊城城牆的咕咾石水關設施（排水溝），其間還遺留清代的青花瓷碎片。記者蔡容喬／攝影
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成大考古團隊在左營大路旁的三角公園內，挖掘到舊城城牆遺跡，更與新石器時代文物並存...
成大考古團隊在左營大路旁的三角公園內，挖掘到舊城城牆遺跡，更與新石器時代文物並存，距今有3千多年歷史。記者蔡容喬／攝影
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成大考古團隊在左營大路旁的三角公園內，挖掘到新石器時代牛稠子文化的紅繩紋陶片，距...
成大考古團隊在左營大路旁的三角公園內，挖掘到新石器時代牛稠子文化的紅繩紋陶片，距今有3千多年歷史。記者蔡容喬／攝影
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考古文化局遺址
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