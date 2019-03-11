高醫「直送」醫療 盼2年內高雄梓官從C肝村除名
高雄市梓官區C肝感染率高達3成，但民眾因就醫不便等因素治療率偏低，高雄醫學大學醫療體系為此創建外展治療模式，在梓官成立C肝整合照護中心，並派駐教授級醫師駐診，將透過地毯式家戶篩檢，揪出C肝傳染源予以治療，兩年內達到根除C肝村的目標。
高雄梓官區人口數約3萬6500人，早年疑因公衛資源不足、針頭器械消毒不徹底，導致C型肝炎盛行，成為國內5大C肝村之一。
高醫肝炎防治中心與台灣肝臟學術文教基金會20年前調查即發現，當地20歲以上成人C肝感染率高達3成，有村落甚至每3人即有1人感染，時至今日，仍有民眾亦因就醫不便而疏於治療，為此，擔任「C肝根除總計畫」主持人的高雄醫學大學副校長余明隆推動外展治療計畫，爭取在梓官建置C肝整合照護中心「把醫療直送到地方」，企盼一舉根除C肝。
衛福部長陳時中、高醫大董事長陳建志、校長鍾育志，高醫附設中和醫院院長侯明鋒、台灣肝臟學術文教基金會董事長張文宇等人今天連袂為梓官C肝整合照護中心揭牌，陳時中見到高醫精銳盡出，也豪氣喊出2025年消除台灣C肝，領先世界的願景。
陳時中表示，世衛組織訂2030年要消除C肝，台灣希望能提早5年完成目標。目前治療C肝已有口服新藥，4、5年前藥費還高達200多萬，在衛福部追加預算下，台灣今年元旦起健保已能全面給付，讓有需要的人，都能接受治療。
余明隆表示，3年前全世界發展出新一代的抗病毒藥物，沒有什麼副作用，療程縮短到3個月，服用的C肝患者98％會治好。不過目前C肝診斷率雖高，仍有48％民眾沒有病識感，因此要預防C肝，除了衛教，還須清除感染源。衛教部分，高醫已推動10多年，清除感染源部分則希望藉由外展治療站推行家戶篩檢，阻斷C 肝病毒的傳染。
高醫梓官C肝整合照護中心將由內科長黃志富率肝膽胰內科教授戴嘉言及主治醫師黃釧峰、葉明倫、黃駿逸等人進駐看診。每周開設3診，民眾可接受專為C肝防治設計的超音波、抽血等檢查及健保C肝治療，不必再辛苦跑大醫院。
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