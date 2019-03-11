高醫「直送」醫療 盼2年內高雄梓官從C肝村除名

2019-03-11 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄市梓官區C肝感染率高達3成，但民眾因就醫不便等因素治療率偏低，高雄醫學大學醫療體系為此創建外展治療模式，在梓官成立C肝整合照護中心，並派駐教授級醫師駐診，將透過地毯式家戶篩檢，揪出C肝傳染源予以治療，兩年內達到根除C肝村的目標。

高雄梓官區人口數約3萬6500人，早年疑因公衛資源不足、針頭器械消毒不徹底，導致C型肝炎盛行，成為國內5大C肝村之一。

高醫肝炎防治中心與台灣肝臟學術文教基金會20年前調查即發現，當地20歲以上成人C肝感染率高達3成，有村落甚至每3人即有1人感染，時至今日，仍有民眾亦因就醫不便而疏於治療，為此，擔任「C肝根除總計畫」主持人的高雄醫學大學副校長余明隆推動外展治療計畫，爭取在梓官建置C肝整合照護中心「把醫療直送到地方」，企盼一舉根除C肝。

衛福部長陳時中、高醫大董事長陳建志、校長鍾育志，高醫附設中和醫院院長侯明鋒、台灣肝臟學術文教基金會董事長張文宇等人今天連袂為梓官C肝整合照護中心揭牌，陳時中見到高醫精銳盡出，也豪氣喊出2025年消除台灣C肝，領先世界的願景。

陳時中表示，世衛組織訂2030年要消除C肝，台灣希望能提早5年完成目標。目前治療C肝已有口服新藥，4、5年前藥費還高達200多萬，在衛福部追加預算下，台灣今年元旦起健保已能全面給付，讓有需要的人，都能接受治療。

余明隆表示，3年前全世界發展出新一代的抗病毒藥物，沒有什麼副作用，療程縮短到3個月，服用的C肝患者98％會治好。不過目前C肝診斷率雖高，仍有48％民眾沒有病識感，因此要預防C肝，除了衛教，還須清除感染源。衛教部分，高醫已推動10多年，清除感染源部分則希望藉由外展治療站推行家戶篩檢，阻斷C 肝病毒的傳染。