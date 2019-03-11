屏東喜事連連 潘孟安：珍奶、鹹鴨蛋進軍日本

2019-03-11 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



屏東縣近期喜事連連，日前燈會完美舉辦後，縣長潘孟安又飛日本東京行銷農產品，還有2支推廣觀光影片入選日本國際觀光影像節最佳東亞影像獎，潘孟安說，屏東的珍珠奶茶、連鹹鴨蛋都可以進軍到日本的市場，而影片就是小兵立大功。

潘孟安今下午陪同民進黨三重立委補選候選人余天掃街，潘孟安說，燈會後的公務行程結束後，就有點身體不適，吃完感冒藥、打針完隔天立刻飛東京去參加東京食品展的洽商，這是全世界的展售平台，賣的不是只有日本市場，而是來自全世界所有的買家都會聚集的地方。

潘孟安指出，屏東在2018年6月爭取歐盟認證的農產品，今年2月得到歐盟最嚴格的認證許可，東京奧運的推展的食品，就指定一定要經過歐盟認證的食品，換句話說，屏東縣政府拿到這張門票，能農業、農民能夠可以進入到東京奧運的指定食品裡面。

另外2支觀光影片，潘孟安說，不是什麼大牌，也不是什麼藝人，透過在地了解、在地生根創作，用很深入的方式拍攝，再透過網路行銷獲得不錯點閱率，因此提到日本的國際電影觀光節去做東亞組的競賽，這是對屏東觀光行銷很好的方式。