屏東最大就業博覽會來了 藥師月薪上看6.5萬元

2019-03-11 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



勞動部高屏澎東分署將於3月16日上午9時起在屏東縣立體育館前廣場舉辦「2019屏東地區就業博覽會」，屆時有100家以上廠商釋出1600多個職缺，是今年最大場的就業博覽會，有薪水上看4萬元的儲運主管缺，也有月薪65000元的藥師缺，還有100個農業相關職缺，吸引不少求職者注意。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，這次的就業博覽會邀請大江生醫公司農科分公司、明揚國際科技公司、國巨公司、恆基醫療財團法人恆春基督教醫院、統聯汽車客運公司等廠商到場設攤，分別釋出月薪4萬元起跳的儲運主管、生產主管、製程工程師、食品研發工程師，以及月薪上看6萬5千元的藥師等職缺，現場另釋出100個新農業相關職缺，歡迎民眾踴躍到場應徵。

程泰運說，活動當天除了釋出1600多個職缺，為讓民眾更了解產業的新趨勢及新型態的工作機會，現場也設立新農業主題展示區及職訓成果展示區。新農業主題展示區共設7個攤位，包括：新農業介紹、產業加值(農產加工)、展示新農業科技設備(例如挑選荖葉功能的機械手臂、自動去籽及削皮機等)，及新農業實務應用(例如魚菜共生、乾燥花DIY等)，讓民眾藉由互動體驗，更加認識新農業，進而思考自身可投入的工作領域。

職訓成果展示區則設立9個攤位，展示高屏澎東分署為協助民眾充實多元的專業能力，所推出與新農業相關的職訓課程，主題包括：農業機械、農業技術、農產品加值、農業文創、農產品體驗等，其中，參與分署產業人才投資計畫的協會，將推出大型農用無人機展示暨有獎徵答活動；分署另推出新農業相關職訓課程體驗活動，包括：金屬工業風盆栽組裝、紅藜葉皮革拓印吊飾等，讓參與民眾認識職訓資源，了解參訓有助提升專業技能，強化就業競爭力。