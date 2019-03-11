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確保營運安全 高捷將啟動重置設備計畫

2019-03-11 11:45中央社 高雄11日電

高捷公司今年起將編列預算，明年啟動設備重置計畫，於民國126年完成。 聯合報系資...
高捷公司今年起將編列預算，明年啟動設備重置計畫，於民國126年完成。 聯合報系資料照／記者蔡孟妤攝影
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依興建營運合約，為確保號誌系統等設備營運安全應重置設備，高捷公司今年起將編列預算，明年啟動設備重置計畫，於民國126年完成，經費約新台幣29億元，其中高捷自負18億元。

依照高雄市府和高捷的興建營運合約規定，高捷要確保設備及營運安全，將重置設備包括號誌、通訊及機電系統等，高捷副總經理賀新今天指出，今年會編列預算，明年啟動設備重置，平均每年要執行約一億元的設備重置，讓捷運設備操作正常安全。

明年起每年約一億元的設備重置對才剛有盈餘的高捷是項財務負擔，不過賀新表示，高捷努力和工研院等單位合作研究在地化設備，希望技術扎根並節省重置設備支出。

他說，重置設備對高捷是財務負擔，為了擴大營收，高捷已將票收比例從過去占營業收入的9成降到7成以下，並增加土地附屬事業、電信電路出租、輕軌技術服務等收入，提高非票價收入。

不同於北捷的是高捷擁有興建技術，這些技術是高捷增加跨界服務的收入之一，不僅參與淡海輕軌營運，高捷還承攬高鐵磨軌業務，賀新說，近來還取得澳門輕軌的設備測試顧問，都能為高捷帶來技術服務收入。

高捷從營運初期每年虧損逾20億元，經過修約減少虧損到每年兩億元，近兩年轉虧為盈，去年高捷稅前盈餘1.4億元，不過依照合約規定，高捷已開始提撥一半的營運回饋金給高市府，使得高捷去年的實際盈餘剩7000萬元。

走過艱辛的營運期，不管是運量還是營收都趨於穩定，高捷董事長郝建生允諾提供更好的服務，也要照顧一路陪高捷打拚的員工，打造高捷品牌。

高捷
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