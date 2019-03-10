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竹田車站建站百年 穿越時空車票「要價」100年

2019-03-10 20:42聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東竹田火車站今年建站一百年，其日據時期興建的木造車站迄今仍完整保留，為慶祝建站百年，竹田鄉公所最近設計一款穿越時空的專屬車票，還沒有開賣，就吸引許多人爭相詢問，竹田鄉長傅民雄表示，屆時會配合建站百年活動推出，不過這張穿越時空的車票可貴得很，票價是「時空100年」。

位於屏東縣竹田鄉的竹田車站，是屏東縣內僅存的日據時期木造車站，早年一度因乘客銳減一度有廢站危機，後經地方人士爭取保存，如今已成為知名的竹田驛站景點，雖然高架車站已啟用，但是木造車站仍完整保存。

竹田鄉長傅民雄表示，竹田舊名「頓物」，應該是早年平埔族人的發音，漢人取其音，但不知其意，由於客語「頓物」有堆積囤放的意思，這一帶過去又是米穀轉運站，因此1919年日人興建車站時，即稱為「頓物車站」，一直到1920年才和地名同時改為「竹田」。

今年正逢竹田車站建站百年，竹田鄉公所已開始籌劃相關活動，預計今年10月以後陸續推出，鄉長傅民雄昨天還和老夫子漫畫第二代作者王澤等人共同討論，希望慶祝建站百年的活動，能讓竹田車站再現風華。

特別的是，鄉公所還設計一款穿越時空的紀念車票，還沒開賣，就引來許多民眾爭相詢問，這張車票設計是從1919頓物開往2019竹田，順行票價是「時空100年」，臉書流傳後，果然讓許多鐵道迷及文史工作者心動不已，大家紛紛詢問「到底何時開賣」？

「這張車票可貴得很！票價是時空100年」！傅民雄表示，要從1919年走到2019年，才有辦法累積出竹田車站的百年氣息及地方文化，可見100年的時空有多珍貴。他說，鄉公所屆時已配合建站百年系列活動推出紀念車票，確定時間會再對外宣布。

竹田鄉是客家鄉，最近才剛入選全國10大客庄小鎮，另外鄉公所也積極爭取列入國際慢城，希望鼓勵更多民眾以悠閒漫步的速度，細細體會竹田鄉的靜好之美。

屏東縣竹田火車站今年建站100年，車站內的售票窗口及行李房仍保留完整。圖／本報資...
屏東縣竹田火車站今年建站100年，車站內的售票窗口及行李房仍保留完整。圖／本報資料照
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這張穿越時空的火車票是從1919頓物開到2019竹田，票價是「時空100年」，還...
這張穿越時空的火車票是從1919頓物開到2019竹田，票價是「時空100年」，還未開賣，就吸引不少民眾爭相詢問。圖／傅民雄提供
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屏東縣竹田火車站今年建站100年，鄉公所將推出建站百年系列活動，還有穿越時空的火...
屏東縣竹田火車站今年建站100年，鄉公所將推出建站百年系列活動，還有穿越時空的火車票。圖／本報資料照
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屏東縣竹田火車站今年建站100年，鄉公所將推出建站百年系列活動，還有穿越時空的火...
屏東縣竹田火車站今年建站100年，鄉公所將推出建站百年系列活動，還有穿越時空的火車票。圖／本報資料照
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票價日據時期
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