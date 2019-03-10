感謝韓國瑜口誤 高雄白玉苦瓜首度外銷海外華人圈

2019-03-10 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜誤把白玉蘿蔔說成白玉苦瓜，激發海外華人圈好奇心，在貿易商主動洽談下，杉林農會順利打開加拿大與帛琉兩地外銷通路。農會總幹事吳俊德表示，感謝韓市長捧紅白玉苦瓜，農民種植20年首度有機會銷往海外，外銷總量已超過3公噸，很受消費者歡迎。

杉林平原適合栽種木瓜、苦瓜、絲瓜與南瓜等瓜果類作物，過去苦瓜以內銷市場為主，並未辦理外銷。杉林農會指出，今年產季風調雨順，南瓜與苦瓜盛產，價格不如往年，所幸苦瓜因市長韓國瑜爆紅，意外打開外銷通路。

農會總幹事吳俊德指出，杉林農民種植白玉苦瓜約20年，去年市長競選期間，高雄市長韓國瑜一時口誤，把白玉蘿蔔說成白玉苦瓜，引來前市長許立明發文質疑，原本默默無聞的白玉苦瓜因此成名，不僅國內消費者指名購買，貿易商也上門說要購賣苦瓜，外銷訂單從去年延續至今年。

去年底至今，白玉苦瓜銷往加拿大與帛琉，總量超過3公噸。吳俊德說，帛琉人口少，數量並不多，苦瓜主要銷往加拿大華人圈。難能可貴的是，過去白玉苦瓜從沒機會外銷，爆紅後打開知名度，消費者反應不差，希望外銷通路能持續不中斷。