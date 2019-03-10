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太空人焦立中分享為夢想點火 激發年輕人熱情

2019-03-10 20:41中央社 高雄10日電

華裔美國太空總署國際太空站前指揮官焦立中小時候的太空人夢想成真，他今天分享執行太空任務的甘苦和歷程，希望能激發年輕朋友對未來的熱情。

高雄市政府新聞局下午邀請華裔美國太空總署（NASA）國際太空站前指揮官焦立中，舉辦「為夢想點火」分享會，向400多名學子分享執行太空任務的甘苦和歷程，並講授太空科學知識。

焦立中表示，他曾於1983年初訪高雄，再度踏上高雄分享有關自身在太空宇宙中的一切，十分高興難得，希望能激發年輕朋友對未來的熱情、點燃夢想。

當太空人是很多人小時候的夢想，華裔美籍的焦立中8歲就立志上太空，曾參與4次太空任務，任職太空總署期間，曾任16國組成的國際太空站（InternationalSpace Station）指揮官。

焦立中曾任國際太空站指揮官，是華裔太空人任職太空總署的最高職位，也是首位執行太空漫步的華裔太空人，幼時的太空人夢想成真，在太空時間有229天8小時41分鐘，具豐富航太飛行經驗。

小時候也有遨遊蒼穹夢想的高雄市長韓國瑜現身分享會致意與對談，鼓勵青年學子立定志向、打開腦袋、邁向國際。

韓國瑜說，小時經常仰望星空，總有許多奇幻想像，希望年輕朋友多與他人互動、與國際接軌。儘管財政困難，但市府積極推動雙語教育，期能培養學生語言能力和國際視野，增加競爭力。

韓國瑜並致贈委託在地廠商「YouR 超微型積木」製作的「高雄夢想號」太空人造型積木，歡迎並感謝焦立中訪問高雄，點燃學生的天際夢。

新聞局說，焦立中現任NASA諮詢委員會成員，休士頓太空與科學教育協會（HASSE）首席顧問，Space X特別顧問與Oneorbit公司執行長，並任教於萊斯大學（Rice University），時常受邀專訪及演講致力推展太空科學教育事業，並鼓勵學子拓展視野、積極實現夢想。

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