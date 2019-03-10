陳玉珍辦嘉年華催票 陳李大老現身力挺

2019-03-10 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門立委補選選前的超級星期天，無黨籍候選人陳玉珍今天辦感恩嘉年華，800多位的鄉親到場參加，連金門陳氏、李氏宗親會大老也現身力挺，人氣強強滾；陳玉珍重申，陳氏宗親從未決議支持某個綠營人士，此次選舉陳氏宗親會是採取開放的態度， 外傳的謠言顯然是惡質的假消息，相信選民還是會有智慧，選出理想的候選人。

金門立委補選選情日益激烈，陳玉珍今天下午在金城鎮服務處舉辦感恩嘉年華活動，包括老縣長陳水在夫人翟美玉及金門縣李氏宗親會理事長李金贊、金城張氏宗親會理事長張長華、新頭陳氏宗親會理事長陳作生、湖前陳氏宗親會理事長陳清松等，陳姓、李姓長老都到場加油，高喊著「問政最認真、立委選玉珍」，現場氣氛熱烈。

陳玉珍強調，她的服務處一直都在，不是為了這次立委選舉才成立，但感謝鄉親的愛護與提醒，決定在服務處旁和大家一起辦一場感恩嘉年華會，熱熱鬧鬧、歡歡喜喜的來迎接這場選舉盛會。陳玉珍也向鄉親表示，此次會出來參選立委，主要是鄉親的照顧與支持，「沒有鄉親，就沒有她」。她沒有台灣來的一堆「大咖」飛來站台，在她心目中，鄉親才是她心中的最大咖；一番真情流露的話，讓現場鄉親相當感動。

現場鄕親也表示，擁有高學歷、名校光環加持的陳玉珍，囗才好，能力佳，全天候服務的精神，在金門没人比得上，相信陳玉珍才是能真正代表金門民衆到立法院發聲的最佳人選。警消人員及醫護團體代表也感謝陳玉珍長期關心他們的權益，十多年來一直努力為大家爭取福利，是真正能夠代表金門在地聲音的民意代表，全力支持陳玉珍進入立法院。

今天現場有位來自下后垵的林天賞阿伯亂入「插話」，阿伯說，陳玉珍以前在補習班上課，幫他孫子補英文，得知他們家境清寒，就沒收他們補習費，善舉從國中一直到高中畢業，後來孫子也順利考上成功大學，並找到好工作，全家都非常感激她，他們也自發性幫她拉票。