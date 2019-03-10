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高雄六合夜市 內藏少為人知的小祕密

2019-03-10 19:41聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市長韓國瑜當選後，的確帶來不少觀光人潮，尤其元宵節幾場大活動吸引許多外地人，尤其六合夜市活絡，攤商數錢數到手軟，但這庶民經濟背後也隱藏著少為人知、不可說的祕密，這只有在白天才能看得到的窘境。

原來六合夜市入夜攤商雲集，人潮進出多，看不到店面經營苦哈哈，只要白天到六合路這段來看，從中山一路與自立二路短短350公尺居然就有7個店面要出租或出售。

一名包包店的業者說，他在六合夜市賣了50年的各式包款，發現生意越來越差，有時候一天賣不一千元。

不少攤商說，近年來許多六合夜市周邊店面門市一窩蜂做陸客，商品設定針對特定購買族群，當陸客減少時生意必然受到影響，可能是店面空租原因。

房仲業者說，店面主要是租金貴，但事實上，六合夜市人潮都是走在攤商間，要越過攤商進入店面的確是不容易，為此不少店面乾脆就結束營業，像去年一家經營數十年的蛇店，就決定收店，店面至今也尚未營業。

還有一家店面高掛出售，屋齡35.7年，地坪46.58坪、建坪160.72坪、面寬7.5公尺，在銷售網中原開價從1.2億元，現也降價到8980萬元，仍未見成交。

房仲業者認為，六合夜市店面沒有攤商生意好，租金高也是原因之一，但也可能是過去開價太高，現在稍修正價格，以目前市場行情看來，還符合市場行情。

白天看六合夜市，才知道原本有許多店面待售、待租。記者謝梅芬／攝影
白天看六合夜市，才知道原本有許多店面待售、待租。記者謝梅芬／攝影
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白天看六合夜市，才知道原本有許多店面待售、待租。記者謝梅芬／攝影
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去年還有一家蛇肉專賣店結束營業，店面至今未見開其他店。記者謝梅芬／攝影
去年還有一家蛇肉專賣店結束營業，店面至今未見開其他店。記者謝梅芬／攝影
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六合夜市入夜攤商雲集，人潮進出多，看不到店面經營苦哈哈，只要白天到六合路這段來看...
六合夜市入夜攤商雲集，人潮進出多，看不到店面經營苦哈哈，只要白天到六合路這段來看，從中山一路與自立二路短短350公尺居然就有7個店面要出租或出售。 記者謝梅芬／攝影
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