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廈銀馬拉松金門雨中開跑 選手亂丟雨衣挨譙

2019-03-10 17:51聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

「第三屆廈門銀行盃金門半程馬拉松」今天上午在金門大學正式鳴槍開跑，近800名來自金廈兩岸熱愛路跑活動的跑友們熱情參與，儘管天候不佳，細雨綿綿，但跑者還是穿著雨衣跑得很開心，美中不足的是，不少跑者把穿過的雨衣隨處丟，讓在地民眾看了直搖頭。

這項由廈門銀行主辦的金門半程馬拉松，至今已經辦了第3屆，今年的開幕鳴槍儀式，包括金門縣長楊鎮浯、金門觀光處長丁健剛、廈門銀行的高管都親自出席。

但今天金門的天候不佳，陰雨綿綿又低溫，但仍澆不息來自大陸福建等地跑者的熱血，一早7點多，多輛遊覽車就把跑者載到會場，因為雨勢不小，每位跑者幾乎都穿上雨衣，並認真的在雨中完成熱身操。

活動分為「5公里健康跑」、「11.2公里路跑」，以及「21公里半程馬拉松」等三項組別，在台上長官鳴槍後，跑者魚貫衝出，沿途經過后盤山、后沙、隴口、古寧頭、雙鯉湖、慈湖等地方，在享受運動快樂的同時，也可以欣賞沿途金門的自然風景，享受在金門揮灑汗水的樂趣。

但美中不足的是，不少跑者跑到一半，紛紛把身上雨衣脫下，就隨地拋棄，五顏六色的雨衣，讓原本乾淨的金門街道顯得髒亂突兀；不少民眾看到直譙，「太過分了，真沒功德心！」。

有些沒公德心的跑者直接把雨衣隨手亂丟，讓原本乾淨的街道顯的突兀。圖／讀者提供
有些沒公德心的跑者直接把雨衣隨手亂丟，讓原本乾淨的街道顯的突兀。圖／讀者提供
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廈門銀行盃金門半程馬拉松今天上午鳴槍開跑，由金門縣長楊鎮浯（右三）、金門觀光處長...
廈門銀行盃金門半程馬拉松今天上午鳴槍開跑，由金門縣長楊鎮浯（右三）、金門觀光處長丁健剛（右二）與廈門銀行的高管主持。記者蔡家蓁／攝影
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廈門銀行金門馬拉松賽雨中開跑，跑者都穿著雨衣上場跑步。記者蔡家蓁／攝影
廈門銀行金門馬拉松賽雨中開跑，跑者都穿著雨衣上場跑步。記者蔡家蓁／攝影
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廈門銀行盃金門半程馬拉松今天上午鳴槍開跑，跑者跑過後，沿途留下不少雨衣。圖／讀者...
廈門銀行盃金門半程馬拉松今天上午鳴槍開跑，跑者跑過後，沿途留下不少雨衣。圖／讀者提供
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金門馬拉松廈門
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