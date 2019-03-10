台灣小姐選美在高雄 佳麗都說想和韓國瑜一起做公益

2019-03-10 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



2019台灣小姐選美大賽即將展開，今年邁進第20年，2年辦一屆，今年第十屆在3月20日截止報名。高雄市觀光局長潘恒旭說，希望藉由這次的「台灣小姐」選美比賽，讓世界再次看見高雄，讓高雄的「美麗經濟」更綻放，讓更多民眾為觀美而來。

台灣小姐選拔大會主席潘逢卿今天在高雄發出邀請，歡迎台灣各地有熱情、有愛心、願超越自我、成就美麗人生的美女佳麗，踴躍報名參選第10屆台灣小姐選拔，響應高雄市長韓國瑜愛情產業鏈政見，總決賽地點選在高雄市，期待用選美經濟一起行銷高雄港都。

潘恒旭說，感謝潘主席率5名歷屆優質的台灣小姐，跟大家分享她們夢想實現的喜悅及身為台灣柔性外交的驕傲，更為高雄帶入一股美麗又溫柔的風情，也希望高雄在地有自信的美麗女孩踴躍報名參賽，也幫高雄爭光。

潘逢卿說，得獎佳麗，都是台灣「美麗經濟」的推動者，不僅展現個人智慧與美麗儀態外，也能有良好的自信心，後續也都有機會在國際舞台為台灣發聲及爭光。

她說，只要大家以健康的態度來看待選美，一定可以選出最能代表台灣的佳麗，在國際選美場合為台灣做到最有效的宣傳。

台灣小姐選拔每兩年舉辦一次，今年即將邁入第10屆，主辦單位說，這次從高雄港都出發，要與高雄市長韓國瑜的愛情產業鏈及觀光做連結，將高雄及台灣推上國際舞台。