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台灣小姐選美在高雄 佳麗都說想和韓國瑜一起做公益

2019-03-10 17:31聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

2019台灣小姐選美大賽即將展開，今年邁進第20年，2年辦一屆，今年第十屆在3月20日截止報名。高雄市觀光局長潘恒旭說，希望藉由這次的「台灣小姐」選美比賽，讓世界再次看見高雄，讓高雄的「美麗經濟」更綻放，讓更多民眾為觀美而來。

台灣小姐選拔大會主席潘逢卿今天在高雄發出邀請，歡迎台灣各地有熱情、有愛心、願超越自我、成就美麗人生的美女佳麗，踴躍報名參選第10屆台灣小姐選拔，響應高雄市長韓國瑜愛情產業鏈政見，總決賽地點選在高雄市，期待用選美經濟一起行銷高雄港都。

潘恒旭說，感謝潘主席率5名歷屆優質的台灣小姐，跟大家分享她們夢想實現的喜悅及身為台灣柔性外交的驕傲，更為高雄帶入一股美麗又溫柔的風情，也希望高雄在地有自信的美麗女孩踴躍報名參賽，也幫高雄爭光。

潘逢卿說，得獎佳麗，都是台灣「美麗經濟」的推動者，不僅展現個人智慧與美麗儀態外，也能有良好的自信心，後續也都有機會在國際舞台為台灣發聲及爭光。

她說，只要大家以健康的態度來看待選美，一定可以選出最能代表台灣的佳麗，在國際選美場合為台灣做到最有效的宣傳。

台灣小姐選拔每兩年舉辦一次，今年即將邁入第10屆，主辦單位說，這次從高雄港都出發，要與高雄市長韓國瑜的愛情產業鏈及觀光做連結，將高雄及台灣推上國際舞台。

台灣小姐選拔初賽將在3月30日於桃園市議會大禮堂舉行、複賽4月28日在台中、國服（民族服）競賽5月底在南投埔里、外景泳裝比賽預計6月底在日月潭、7月27到29日總決賽拉回高雄蓮潭會館辦理。

5名歷屆優質的台灣小姐都說很期盼與高雄市長韓國瑜一起做公益活動。記者謝梅芬／攝影
5名歷屆優質的台灣小姐都說很期盼與高雄市長韓國瑜一起做公益活動。記者謝梅芬／攝影
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台灣小姐選拔每兩年舉辦一次，今年即將邁入第10屆，這次從高雄港都出發，與高雄市長...
台灣小姐選拔每兩年舉辦一次，今年即將邁入第10屆，這次從高雄港都出發，與高雄市長韓國瑜的愛情產業鏈及觀光做連結，將高雄及台灣推上國際舞台。記者謝梅芬／攝影
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選美高雄市韓國瑜
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