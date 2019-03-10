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一場燈會讓屏東交通現形 爭取高鐵高捷之聲再起

2019-03-10 16:55聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

2019台灣燈會圓滿落幕，成功翻轉外界對屏東的印象，但是一場大型燈會活動也讓屏東的交通窘境現形，目前高鐵、捷運都沒有到屏東，光一場燈會活動就耗費1.6億元用於接駁，讓地方爭取高鐵之聲再起，縣政府也希望高鐵等重大交通建設計畫能早日有好消息，讓屏東交通也能跟著翻轉。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，今年燈會採取全接駁策略，由於東港沒有軌道建設，附近又沒有大型停車場，全部要靠公路接駁，光是花在接駁的費用就是過去台灣燈會的2至3倍，動員千輛遊覽車更是打破記錄，由此可見屏東對大型交通建設的需求。

他舉東港為例，東港對外連接的交通要道只有台17線及國道3號，當地並沒有軌道建設，如果未來高捷可以連接東港，不僅僅只是為了大型活動，還可以打通當地與高雄之間的區域交通網。

另外高鐵南延則可視為屏東交通的最大動脈，他說，未來如果經由高鐵輸運旅客到屏東後，可以藉台鐵、捷運及公路，輸運到其他鄉鎮，則可縮減大型停車場及轉車再轉車的成本。

還有目前到恆春半島只有一條公路，對當地居民來說，不論是生活或是就醫就學，都有很大的風險，屏東縣政府正積極爭取屏南快速道路，黃國維說，如果這次屏南快速道路就能派上用場，就不會有燈會期間南州交流道大塞車的現象發生。

他說，這些交通建設並非以一次性活動為考量，而是真正從屏東縣狹長的地形做北中南長遠的規劃，希望這次燈會之後，能讓中央真正看見屏東的交通需求。

在台灣燈會展現超人氣後，地方上爭取高鐵南延的聲音再起，由民間成立的爭取高鐵到屏東聯盟上月就曾公布網路民調，有高達66%的參與投票民眾支持高鐵南延，另外立委蘇震清也預告近日還要針對高鐵南延等重大建設質詢行政院長蘇貞昌。

根據屏東縣政府掌握的進度，高捷延伸東港計畫目前由高雄市府捷運工程局等單位評估中，高鐵南延評估計畫經鐵工局修正後，今年1月23日已送交通部審議，後續如何，值得觀察。

屏東縣目前的軌道建設只有台鐵，在燈會之後，爭取捷運、高鐵的聲音再起。圖／本報資料...
屏東縣目前的軌道建設只有台鐵，在燈會之後，爭取捷運、高鐵的聲音再起。圖／本報資料照
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台灣燈會高鐵屏東縣政府
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