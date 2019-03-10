田寮國中50年校慶 13位傑出校友個人公仔超有型

2019-03-10 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



傑出校友圖三。圖／市府教育局提供 分享 facebook

高雄市田寮國中早年學生人數高達千餘人，逐年遞減至不足百人，今年慶祝創校50周年，校方追蹤畢業校友名冊，共在政、商與學界找到13名傑出校友，包含財政部長蘇建榮，以及全田寮第一位考上建中的企業家林全成等人，校方特製個人化小公仔贈送傑出校友，別具巧思。

田寮國中創校於民國58年，今年慶祝創校50年。校長蔡嘉興指出，田寮區人口外流嚴重，現在學生只剩 73人，為激勵學生向學，校內師長合力整理校友名冊，透過籌備委員會遴選出13位傑出校友。名單如下，分別為林金全、謝淑芬、柯坤旭、呂重要、陳威守、陳建銘、蘇建榮、柯尚彬、林全成、沈惠美、劉榮欽、鄭來長、蔡照鴻。

傑出校友中，有擔任公教職務的財政部長蘇建榮、國立臺灣圖書館館長鄭來長、獅甲國小退休校長陳建銘、師鐸獎得主柯尚彬；企業家則有漢達精密科技電子董事長林全成、統鴻冷凍開發公司董事長蔡照鴻，以及巨派長春集團董事長沈惠美。