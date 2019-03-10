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田寮國中50年校慶 13位傑出校友個人公仔超有型

2019-03-10 14:05聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

傑出校友圖三。圖／市府教育局提供
傑出校友圖三。圖／市府教育局提供
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高雄市田寮國中早年學生人數高達千餘人，逐年遞減至不足百人，今年慶祝創校50周年，校方追蹤畢業校友名冊，共在政、商與學界找到13名傑出校友，包含財政部長蘇建榮，以及全田寮第一位考上建中的企業家林全成等人，校方特製個人化小公仔贈送傑出校友，別具巧思。

田寮國中創校於民國58年，今年慶祝創校50年。校長蔡嘉興指出，田寮區人口外流嚴重，現在學生只剩 73人，為激勵學生向學，校內師長合力整理校友名冊，透過籌備委員會遴選出13位傑出校友。名單如下，分別為林金全、謝淑芬、柯坤旭、呂重要、陳威守、陳建銘、蘇建榮、柯尚彬、林全成、沈惠美、劉榮欽、鄭來長、蔡照鴻。

傑出校友中，有擔任公教職務的財政部長蘇建榮、國立臺灣圖書館館長鄭來長、獅甲國小退休校長陳建銘、師鐸獎得主柯尚彬；企業家則有漢達精密科技電子董事長林全成、統鴻冷凍開發公司董事長蔡照鴻，以及巨派長春集團董事長沈惠美。

田寮國中將校慶主題訂為「田寮躍世界」，設計專屬LOGO 與校服，昨天舉辦校慶活動，頒發個人化Q版公仔給傑出校友當紀念。校長蔡嘉興說，雖然學校僅剩三個班73位學生，但在師生努力下，各項表現優異，期盼藉由表揚傑出校友，提供良好學習典範，讓偏鄉小校的孩子也能「立足本土，邁向國際」。

校方依據傑出校友提供的照片製作個人化公仔，基座是木刻字樣。記者徐白櫻／攝影
校方依據傑出校友提供的照片製作個人化公仔，基座是木刻字樣。記者徐白櫻／攝影
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傑出校友圖二。圖／市府教育局提供
傑出校友圖二。圖／市府教育局提供
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傑出校友圖一。圖／市府教育局提供
傑出校友圖一。圖／市府教育局提供
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田寮國中表達心意，校長蔡嘉興替13 位傑出校友打造個人專屬的紀念公仔。記者徐白櫻...
田寮國中表達心意，校長蔡嘉興替13 位傑出校友打造個人專屬的紀念公仔。記者徐白櫻／攝影
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