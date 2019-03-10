前進六龜十八羅漢山 南大附小龍山國小師生另類探索

2019-03-10 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



南大附小彩虹斑馬志工隊協同七股龍山國小辦理火炎山戶外教育課程，師生今來到台灣三大火炎山地形之一的六龜十八羅漢山自然保護區。圖/南大附小彩虹斑馬志工隊提供 分享 facebook

前進六龜十八羅漢山探索！南大附小彩虹斑馬志工隊協同七股龍山國小辦理火炎山戶外教育課程，45位師生今來到台灣三大火炎山地形之一的六龜十八羅漢山自然保護區，造訪礫岩惡地和埋積谷地形，忍不住驚嘆大自然的鬼斧神工。

南大附小指導老師張景傑表示，這項活動是配合台南大學教育學院大學社會責任計畫（USR）辦理，十八羅漢山又名六龜火炎山，乃因礫岩層中的氧化鐵呈現紅色，在陽光照射下有如火焰燃燒般而得名，此地為絕佳的地質教室與生態場域。

南大附小學生黃以旋說，在十八羅漢山的隧道看到一顆顆膠結的礫岩，一開始感到有點壓迫感，很像隧道內長滿了大痘痘，最大的礫石比我的頭還大顆，大石頭竟然能牢牢黏在岩壁上，真不可思議。

龍山國小學生吳富麟也說，在進行礫石疊疊樂任務時，發現在這裡的礫石多為扁平狀，而不是圓滾滾的鵝卵石，同學最多可以將12顆石頭堆疊起來。南大附小李宥萱表示，發現岩壁的坡度大多接近90度，谷地看起來呈現U字形，這代表礫岩層的透水性良好。

龍山國小主任邱義相指出，除讓學生直接觀察，也安排使用手機放大鏡近距離觀察礫岩層，除可以仔細觀看礫石縫隙間的細砂泥土等充填物，還可以將所見影像拍照下來，有助於事後觀察筆記的撰寫及素描。