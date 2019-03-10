親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

蘭陽艦火警 海軍司令將業管上校罵到高血壓送醫

謝龍介、郭國文連續遭蛋襲 蔡姓嫌犯已自首

高市大順陸橋16日拆除 替代道路走這裡

2019-03-10 13:59聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

配合高雄鐵路地下化通車後沿線立體設施拆除，高市工務局新建工程處預計3月16日起封閉30天，辦理大順陸橋拆除作業，交通局也做好改道路線規劃，盼施工期間降低道路衝擊。

交通流量龐大的大順陸橋定於3月16日拆除，考量大順陸橋為高雄市重要跨越鐵路道路之一，交通流量大，尤以上下班時段為最，市府交通局長鄭永祥日前往大順陸橋會勘，交通局並規劃汽機車替代路線、公車改道，同時也會適時調整路口號誌。

交通局表示，市府已規劃汽車改走高速公路側車道及民族路，並於建國路及九如路改道行駛；至於機車由憲政路改走教仁路及平等路等二條替代道路。

鄭永祥說，替代道路在上下班尖峰時段仍然會出現大量車潮，交通局智慧運輸中心監測各路口交通狀況，適時調整各路口號誌規劃，以降低拆橋期間鄰近道路交通衝擊。並呼籲施工期間行經周邊路段車輛，應減速慢行小心駕駛。

至於公車部份，37、81公車改道民族陸橋，0南、0北、168東、168西、76、77、8503改道國道一號側車道。離峰將延遲10分鐘，尖峰將延遲15-20分鐘，各路線皆不停靠「憲政路口」站，0南、0北不停靠「福德市場」站、37不停靠「聖功醫院」、「道明中學」站。

大順陸橋改道路線圖。圖／高市交通局提供
大順陸橋改道路線圖。圖／高市交通局提供
分享

鐵路地下化
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

教室加新風系統學校憂電費 專家：比空氣清淨機還省

2019-03-10 13:13

貓熊來高雄? 農委會說話了

2019-03-10 12:00

「韓」風也刮進校園 木橋載重競賽赫見愛情摩天輪

2019-03-10 08:52

「台灣第一捕鯨人」辭世 見證台灣捕鯨業興衰史

2019-03-10 07:38

趙天麟挑戰南橫超馬 12小時50分跑完100公里

2019-03-09 23:58

金門青創論壇 兩岸經驗分享

2019-03-09 23:32

走讀家鄉 親師生120公里長征

2019-03-09 23:31

赴德國之聲實習 她培養洞悉力

2019-03-09 23:28

消防宣導 擬真公仔超吸睛

2019-03-09 23:26

高市不少藍議員擬選立委 黨團憂

2019-03-09 23:22

恆春觀光海嘯 海生館遊客跌破百萬

2019-03-09 23:11

驕傲屏東 燈會影片入選日本國際觀光影像節

2019-03-09 21:48

高雄女監受刑人製作麵包、手工包 役男們送愛到偏鄉

2019-03-09 21:42

高雄監獄花燈技藝 受刑人創作獲認同

2019-03-09 21:24

墾丁音樂季爆出走潮 夏都春宴不擔心商機沒落

2019-03-09 19:29

觀光海嘯衝擊恆春半島 海生館遊客數也直直落

2019-03-09 19:29

蘇嘉全稱許生命線：因為有你 台灣更美麗

2019-03-09 19:26

夢時代「春遊屏東平原農創市集」 挺優質小農文創

2019-03-09 19:26

六堆巡鄉遊學之旅 親師生長征120公里走讀家鄉

2019-03-09 17:32

貨又要賣出去了！江蘇文峰集團年採購5億元高雄農漁產

2019-03-09 16:29

「海之女神」明信片太夢幻 燈會結束熱度仍不減

2019-03-09 14:52

108年高雄市一般老人搶免費裝假牙 開放篩檢10天即額滿

2019-03-09 13:09

沖之鳥海域還是去不了 漁民嗆以選票表達憤怒

2019-03-09 13:00

高美館用藝術搭起愛的照顧橋梁 照顧與被照顧者暫喘息

2019-03-09 11:44

教室小農「一步蔬果」豐收 蔬菜花束宅配幸福到家

2019-03-09 10:33

白飯裝到爆滿一樣10元！高雄人秒懂：六合的日常

2019-03-06 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

都更口號一坪換一坪？柯文哲：天下哪有這麼好的事

2019-03-09 23:22

媽祖水上遶境靈驗發爐 石門水庫春雨綿綿水位回升

2019-03-09 20:02

選舉公報放北神探、南菜販 侯友宜：我有這麼重要嗎？

2019-03-09 16:49

國民黨給王浩宇不分區立委？藍議員氣罵：吧噗啦

2019-03-09 19:32

小心荷包失血！台南市違規拖吊熱點前三名出爐

2019-03-10 07:48

建商買走？嘉縣水上鄉2千坪綠地恐消失

2019-03-10 00:24

藍、白、黃魯冰花盛開 苗栗八甲茶區現花海景致

2019-03-10 07:39

去年求婚花圈加布條 新郎今年6輛拖車頭隊娶回家

2019-03-10 11:36

六房媽過爐時間確定了 5月19日過爐斗南股

2019-03-09 15:24

台中沙鹿美仁里彩繪巷封了！ 原因出在遊客太吵

2019-03-10 09:53

竹山瑞龍瀑布植樹 吸收芬多精

2019-03-09 15:34

嘉義縣水上鄉千坪綠地 上百林木保得住嗎？

2019-03-09 20:34

下雨天來基隆旅遊 小雞雨衣夯小朋友大跳小雞舞

2019-03-09 16:41

基隆和平島吃「風車拉麵」 好像在沖繩

2019-03-09 23:44

觀光海嘯衝擊恆春半島 海生館遊客數也直直落

2019-03-09 19:29

具珍貴價值 舊山線2座鐵橋獲指定為古蹟

2019-03-09 17:33

BRT 5億機電設備風吹雨淋 中市府要重新盤點

2019-03-09 15:17

「台灣第一捕鯨人」辭世 見證台灣捕鯨業興衰史

2019-03-10 07:38

貓熊來高雄? 農委會說話了

2019-03-10 12:00

台東中小學運動會 體中包辦高男400公尺前3還兩破大會

2019-03-09 21:25

鯤喜灣樂活文化季別錯過 王浩一帶路吃美食

2019-03-09 21:09

趙天麟挑戰南橫超馬 12小時50分跑完100公里

2019-03-09 23:58

貨又要賣出去了！江蘇文峰集團年採購5億元高雄農漁產

2019-03-09 16:29

辦個台北燈節便宜到房東 柯P：高房租扼殺新創產業

2019-03-09 23:08

驕傲屏東 燈會影片入選日本國際觀光影像節

2019-03-09 21:48

耶路撒冷的啟發 柯文哲：文化可以賣錢

2019-03-10 04:12

「韓」風也刮進校園 木橋載重競賽赫見愛情摩天輪

2019-03-10 08:52

列世界8美之首！竹市總圖設計取經東大圖書館

2019-03-09 17:18

桃機南跑道因雨破洞　22:15維修完成

2019-03-09 22:50

70年口碑！ 這間廟發財金只借當地人 沒人不還

2019-03-10 08:56

懷念李良仁！紙風車嘉義布袋演出鼓勵學童築夢

2019-03-09 23:08

影／麻豆柚園新人結連理 10多輛農用車當禮車開進場

2019-03-10 12:46

苑裡老市場登錄歷史建築 地方出現正反意見

2019-03-09 19:21

校園空汙有對策 中南部教室裡要加裝新風系統了

2019-03-10 11:47

這個社區男人了不起！ 誰打小孩他們就登門泡茶

2019-03-09 15:26

不畏風雨！桃市免費肝炎及肝癌檢驗逾1900人響應

2019-03-09 15:16

影／連續幾天大雨摧殘花 后里泰安櫻花將謝幕

2019-03-10 08:56

招牌旗袍表演舞蹈 大陸新住民舞出一片天

2019-03-10 08:11

蘇嘉全稱許生命線：因為有你 台灣更美麗

2019-03-09 19:26

還我安寧！台中沙鹿美仁里彩繪巷封牆3成 遊客少一半

2019-03-09 23:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top