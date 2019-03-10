高市大順陸橋16日拆除 替代道路走這裡

2019-03-10 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



配合高雄鐵路地下化通車後沿線立體設施拆除，高市工務局新建工程處預計3月16日起封閉30天，辦理大順陸橋拆除作業，交通局也做好改道路線規劃，盼施工期間降低道路衝擊。

交通流量龐大的大順陸橋定於3月16日拆除，考量大順陸橋為高雄市重要跨越鐵路道路之一，交通流量大，尤以上下班時段為最，市府交通局長鄭永祥日前往大順陸橋會勘，交通局並規劃汽機車替代路線、公車改道，同時也會適時調整路口號誌。

交通局表示，市府已規劃汽車改走高速公路側車道及民族路，並於建國路及九如路改道行駛；至於機車由憲政路改走教仁路及平等路等二條替代道路。

鄭永祥說，替代道路在上下班尖峰時段仍然會出現大量車潮，交通局智慧運輸中心監測各路口交通狀況，適時調整各路口號誌規劃，以降低拆橋期間鄰近道路交通衝擊。並呼籲施工期間行經周邊路段車輛，應減速慢行小心駕駛。