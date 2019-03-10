幫銀髮族培訓健身教練！ 高市300名長照員也要集訓

2019-03-10 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高市運發局結合各大專院校講師群，號召300多名長照相關機構人員展開「銀髮族體適能運動推廣大使研習」，讓社區銀髮族獲得健身教練級的專業運動指導。記者蔡容喬／攝影 分享 facebook

幫銀髮族培訓健身教練！高雄市運動發展局與高雄科技大學首度針對長照人員，3月9、10日一連兩天舉辦「銀髮族體適能運動推廣大使研習」，有300多位社區長照機構人員、發展協會與照顧關懷據點志工參與，學習銀髮族體適能、課程設計、暖身、有氧、伸展運動及肌力訓練等，未來將成為推廣高齡銀髮運動種子教師。

高雄市運動發展局代理局長周明鎮表示，台灣面臨高齡化社會來臨，高雄市統計，截至1月底65歲以上長者占了15.08％，已超過41萬人，等於7人中有1人是長輩，如何活的健康、運動更安全有效將是努力目標。

為促進銀髮族長者身心健康，運發局今年與多所學校相關科系合作，包括高科大、屏東科大、文藻外語大學等教師，以及高市巡迴運動指導團等組成講師群，培訓種子教師，250個名額意外吸引700多人報名，最後篩選出300多人參加，顯見高齡銀髮運動已成為熱門項目。