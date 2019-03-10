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不遵守閃紅黃燈 高市主要路段夜間離峰改為紅綠燈

2019-03-10 13:43聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

夜間車流量少，不少路口會在夜間離峰時段採閃紅黃燈號誌，黃燈要減速通過，紅燈應該先停再通過，但很多民眾多未遵守，反易造成交通事故。高市交通局預計在高雄市區261處主要路段夜間改為紅綠燈，盼藉此降低夜間肇事率。

高市交通局表示，因夜間車流量減少，部分路口於夜間離峰時段採閃光運作，行經閃黃燈路口車輛應減速通過，經閃紅燈路口車輛應先停於路口前確認安全再行通過。但部分用路人未遵守閃光號誌規定，於夜間時未確認路口通行安全便加速通過，致夜間時段肇事案件頻傳。

為提升用路人夜間穿越路口安全性，高市交通局表示，預計在高雄市區261處主要路段夜間閃光路口改為紅綠燈3色運作，透過路口號誌3色運作，期望能有效降低夜間肇事率。

交通局說，為降低夜間肇事案件發生及嚴重程度，將陸續調整高雄市主要路段夜間閃光路口為號誌3色運作；部分路幅較小路口係採短周期並以符合行人通過最短秒數規劃；其餘路幅較寬路口仍維持離峰時制運作；目前已調整建工、一心、二聖、三多、四維、五福等路段時制，後續將逐步完成其餘路段調整。

交通局呼籲用路人依交通號誌指示通過路口，勿因夜間車流量較少而疏忽行車安全。

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