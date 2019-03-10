兒成植物人她堅持當志工奉獻 高市表揚樂齡志工

2019-03-10 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



66歲的吳王雪嬌是林園區樂齡中心志工，自己兒子在19歲那年發生嚴重車禍，幾乎成為植物人，後奇蹟似甦醒，她在漫長的看顧與復健歷程中，體會懂得付出才是愛的力量，引領自己走向志工之路，後來兒子已恢復健康，還娶妻生子，更追隨母親擔任志工，繼續奉獻、回饋社會。

高雄市教育局10日舉行「樂齡學習10週年」成果展，目前全市各行程區共有39所樂齡學習中心，展現55歲以上中高齡者亮眼學習成果，現場也表揚32位樂齡績優志工，他們化學習為具體行動，以長者服務長者，精神令人感佩。

84歲高齡的陳阿勉，是大社區樂齡學習中心的資深志工，天天清晨3、4點就出門打掃認養的槌球場，除積極參與木笛團公益表演，近兩年還成為中心社交舞的講師，服務奉獻精神令人感動。

62歲的王美惠擁有護理專長與編織教學專業，年輕時為家人打拼，等孩子們各自成家立業後，愛旅遊的她愛上日本，踏入路竹區樂齡學習中心上日文課，更毛遂自薦在中心教起編織課程。除了成為學員身心健康的諮詢者，也帶領學員編織帽子和領巾給社福團體，把愛傳出去。