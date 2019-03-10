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教室加新風系統學校憂電費 專家：比空氣清淨機還省

2019-03-10 13:13聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

國教署委託學者專家開發的「新風系統」，空氣經過淨化後送進教室內。圖／李俊璋提供
國教署委託學者專家開發的「新風系統」，空氣經過淨化後送進教室內。圖／李俊璋提供
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未來學校教室裡除了裝冷氣外，中南部學校裡可能還要再加裝「新風系統」，用來淨化空氣，目前經過實際測試，與室外相比，可有效降低室內PM2.5濃度5到7成。

行政院目前將在雲林設置，未來爭取在中南部市區（山區除外）高中以下學校全部設置，對此學校表示歡迎，但也不免憂心，「裝冷氣要煩惱電費不知何處來，現在又多了新風系統，學校營運愈來愈難」。

負責執行國教署委託的校園空氣汙染防制計畫的成大特聘教授李俊璋表示，根據環保署設在各地的空品測站監測結果顯示，中南部9個縣市36個測站中，以雲林及高雄測站的PM2.5濃度最高，以年平均來看，高雄橋頭排名第一，高雄前鎮、楠梓、左營、小港、鳳山及仁武，依序排名2到7，高雄可以說是中南部濃度最高城市，而雲林的麥寮排第8、崙背13、斗六14，也都不好，因此挑選在高雄的民權國小及雲林的陽明國小先行測試。

李俊璋表示，二氧化碳濃度一般室外約300到400ppm，但教室內因門窗緊閉，曾測到5000的高濃度，遠超過目前室內空品標準1000ppm，兩校的教室在加裝新風系統後，民權國小室外的PM2.5濃度原本為40（ug/m3），室內沒有裝濃度為21，裝設後為11，改善率達48%，而與室外相比，去除率為73%；二氧化碳沒有裝的是688ppm，裝設教室則為773。

陽明國小室外的PM2.5原本為26，未裝置的教室濃度為41，裝之後降為12，改善率為70%，與室外相比去除率為54%，二氧化碳濃度未裝為1359，裝置教室則是945。

李俊璋表示，這套系統是由台北科技大學環境工程與管理研究所教授曾昭衡等人開發，國內廠商製造，預估每間教室的造價約4萬1000元，比起空氣清淨機每間教室可能要5到8萬（設2到3台）便宜，同時因為不必全天啟動，每年電費約84到574元，比起空氣清淨機每年約省3000元（以開6個月計算），耗材費用也省一半，相當經濟。

學者專家進入空汙嚴重的教室，協助規畫改善方案。圖／李俊璋提供
學者專家進入空汙嚴重的教室，協助規畫改善方案。圖／李俊璋提供
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學者專家在教室內裝置新風系統，並實際監測空品，發現可有效改善二氧化碳與PM2.5...
學者專家在教室內裝置新風系統，並實際監測空品，發現可有效改善二氧化碳與PM2.5濃度。圖／李俊璋提供
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學者專家在教室內裝置新風系統，並實際監測空品，發現可有效改善二氧化碳與PM2.5...
學者專家在教室內裝置新風系統，並實際監測空品，發現可有效改善二氧化碳與PM2.5濃度。圖／李俊璋提供
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國教署委託學者專家開發的「新風系統」，空氣經過淨化後送進教室內，圖中為空氣過濾機...
國教署委託學者專家開發的「新風系統」，空氣經過淨化後送進教室內，圖中為空氣過濾機。圖／李俊璋提供
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