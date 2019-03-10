建商推案搶商機打親子牌 植樹、童玩周末開心玩

2019-03-10 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



房地產業推新案，經常利用周末假日辦活動，不少建案鎖定首次換屋族或首購族，紛紛推出親子活動，讓爸媽看屋之餘，小朋友也玩得開心。富邦集團與富邦建設在國際植樹節前夕，以「千人萬棵，一起種下幸福樹」親子植樹活動，響應環保，也為環境盡一分心。

植樹活動昨天在高雄市鳳山區和德街公園熱鬧展開，富邦悍將棒球隊超人氣應援團長A-Nu阿努擔任主持人外，還安排超萌吉祥物Frankie（富藍奇）與Bonnie（邦妮）現身炒熱現場氣氛。

親子植樹節活動號召上千名親子參與，民眾親手在和德街公園種下屬於自己的「家庭樹」（Family Tree）留下美好的回憶，還有不少小朋友認養了公園內的喬木，要讓自己與樹一起成長，主辦單位上揚國際建築團隊送灌木樹苗盆栽，讓參與的大、小朋友除了在公園種家庭樹之外，還可以帶樹苗盆栽回家種植，親子度過難忘的午後時光。

富邦建設就在公園附近推出「富邦大無疆」，向政府認養約4500坪兩大公園及鳳山溪河岸綠化，規畫為綠帶公園、兒童遊憩區及鳳山溪河岸景觀等生態營造，以3330坪的中庭花園將外部營造的綠意延伸至社區內，強調以「公園長出來的家」的設計理念，讓住戶下樓就直接享受近5000坪的公園綠海。

另外，在北高雄的楠梓，全誠建設推出新建案「遠見晶悅」，為迎接即將來臨的兒童節，主辦單位安排氣大型氣墊玩具供小朋 友玩，還有鋼鐵人造型的真人玩偶，台上帶動唱，小朋友玩得開心，大人也順利賞屋。

全誠「遠見晶悅」專案經理傅子瑋說，「遠見晶悅」潛銷4個月，已銷售40％，平均每周來人組數約40組，主要是首次換屋的楠梓在地客。

傅子瑋表示，「遠見晶悅」每坪19到20萬元，3到4房，適合年輕家庭，首換族選購意願頗高。