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「台灣第一捕鯨人」辭世 見證台灣捕鯨業興衰史

2019-03-10 07:38聯合報 記者潘欣中╱即時報導

台灣首位登上捕鯨船擔任砲手、被封為「台灣第一捕鯨人」的蔡文進，上月底因病辭世。記...
台灣首位登上捕鯨船擔任砲手、被封為「台灣第一捕鯨人」的蔡文進，上月底因病辭世。記者潘欣中／攝影
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台灣首位登上捕鯨船擔任砲手、被封為「台灣第一捕鯨人」的蔡文進，上月底因病辭世，享耆夀91歲；蔡文進25年的捕鯨生涯，行船足跡遍及全島海域，打下的鯨魚數量多到記不得，也是台灣捕鯨業興衰史的最後見證人，蔡曾說：「早年台灣西南海域常見各種鯨魚，是名副其實的鯨魚『殺戮戰場』，現在要看到卻很難，不知是不是嚇到牠們了。」

恆春半島文史工作者念吉成說，墾丁南灣早年是日本捕鯨基地，台灣光復後轉移到香蕉灣，多年前協助翻譯恆春氣象站提供塵封1甲子的「恆春百年測候所」日人手稿，發現詳載南灣（舊名大坂埒）的捕鯨資料，調查文獻並找到住恆春鎮山海漁港的蔡文進，靠他的回憶把破碎的台灣捕鯨產業史拼湊回來。

蔡文進年輕時是標旗魚高手，26歲到基隆接受船長訓練，取得船長證後返鄉，當時在墾丁香蕉灣剛成立的德祥漁業行向日本新購捕鯨船，亟需培訓懂航行的台籍船長成為捕鯨砲手，因待遇高，自己也希望成為台灣第一名捕鯨人，於是接受安排跟著日本砲手、機師學習如何用砲槍打鯨魚。

蔡文進雖是船東指定的學習砲手，但日籍砲手並不認真教，怕被他取代後遭公司資遣，他在旁偷偷觀察並記錄，過了3個月才上砲台操作，很快就會用弧狀量器瞄準，在20公尺有效射程內命中，讓日籍砲手吃驚；蔡最高曾有1天捕到11頭鯨的紀錄，回憶被現代人視為殘忍捕殺的射擊鯨魚頭部兩側、近心臟方式，他說，時代不一樣了，當時只是把工作做好。

最讓蔡文進印象深刻的，是前總統蔣介石曾到香蕉灣漁場視察，那個年代捕鯨獲利高，總統誇讚他們對台灣經濟做出重大貢獻；他還保留1支鯨魚牙，請人雕製成菸斗，曾有人開高價收購，但他不賣，當成見證台灣捕鯨史的珍貴紀念品。

念吉成說，台灣光復後10年重啟捕鯨業，祥德漁業行由政府支持和日本極洋捕鯨株式會社合作捕鯨，向日本購買捕鯨船，基地選在香蕉灣漁港，之後保育觀念抬頭，在美國強烈關心下，台灣捕鯨業在1981年全面禁止；這段消失的地方產業歷史，幸虧有蔡文進讓它更豐富。

台灣首位登上捕鯨船擔任砲手、被封為「台灣第一捕鯨人」的蔡文進（左1）上月底辭世。...
台灣首位登上捕鯨船擔任砲手、被封為「台灣第一捕鯨人」的蔡文進（左1）上月底辭世。圖／蔡文進提供
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