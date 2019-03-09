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驕傲屏東 燈會影片入選日本國際觀光影像節

2019-03-09 21:48中央社 9日電

台灣燈會大鵬灣燈區以鋼骨結構打造並串連30萬蚵殼的「海之女神」。聯合報系資料照/...
台灣燈會大鵬灣燈區以鋼骨結構打造並串連30萬蚵殼的「海之女神」。聯合報系資料照/記者潘欣中攝影
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在屏東大鵬灣舉行的台灣燈會被喻為「史上最美台灣燈會」，屏東縣長潘孟安今天表示，縣府邀請網紅黃小玫為燈會拍攝的「海與光」，入選日本國際觀光影像節最佳東亞影像獎。

潘孟安在臉書分享好消息表示，黃小玫Sandy H.的「海與光」入選日本國際觀光影像節最佳東亞影像獎，讓世界看見屏東，邀請大家一起分享集氣，期待下週頒獎能有好消息。

潘孟安表示，「謝謝小玫讓世界看到屏東，未來也還會有更多的合作機會」。接著還預告，「另一部驚豔屏東也入選，明天再跟大家分享」。

黃小玫曾以一首日文音樂影片「我們在台灣見吧！」在YouTube點閱破109萬人次，屏東縣政府去年邀請黃小玫為今年在屏東大鵬灣舉行的台灣燈會創作日文音樂宣傳影片，這是她爆紅後，第一次為縣市寫歌，及為台灣燈會宣傳。

「海與光（我們在屏東見吧！）」音樂影片約4分鐘，節奏輕快，從屏東最著名的地標鵝鑾鼻燈塔開場，隨著黃小玫的腳步，走訪山川琉璃吊橋、到佳樂水衝浪、小琉球與綠蠵龜同游、福安宮祈福、與海生館小白鯨打招呼，並品嚐屏東的芒果、愛玉凍、豬腳、芋頭、黑鮪魚及紅龜粿等，片中黃小玫還邀請陳明章彈奏月琴。

2月19日至3月3日在屏東東港鎮大鵬灣舉行的2019台灣燈會，被喻為「史上最美台灣燈會」，外媒評為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」，17天湧入1339萬人次，並創下單日最高182萬人次，潘孟安人氣也跟著他喊出的燈會口號「我屏東我驕傲」一起竄紅。

台灣燈會潘孟安大鵬灣
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