周錫瑋、朱立倫王不見王？金門立委大咖輔選話題多

2019-03-09 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



立委補選選前黃金周，國民黨大咖競相到金門輔選，包括有意角逐國民黨總統候選人提名的朱立倫與周錫瑋；立委蔣萬安、沈智慧等人，但朱立倫與周錫瑋兩人一前一後到場，引發「王不見王」的揣測，但兩人都感受到金門鄉親的熱情歡迎，都有遇到民眾勸進高喊「總統好」，讓他們笑開懷。

國民黨立委候選人洪麗萍今天首次在金湖新市里籃球場舉行懇託感恩大會，由於金湖為前金湖鎮鎮長蔡西湖的大本營；加上另一候選人陳玉珍也曾是該選區的議員，被視為是國民黨的弱勢選區，國民黨政治明星雲集為洪麗萍拉抬聲勢，儘管金門天候不佳，但仍吸引近千位支持者到場。

曾在小金門當兵的前台北縣長周錫瑋表示，中華民國對金門有無數的虧欠，金門的基礎建設，中央應全額補助，而這一切就交由洪麗萍來替鄉親爭取應有的公道。

蔣萬安則說，民進黨執政三年來，民怨四起，只有國民黨才是真正能為金門建設的政黨。過去洪麗萍多次提及未來的政策願景，如金門大橋如期完工、醫療資源全面升級，以及離島基金缺口盡快補足，蔣萬安也保證，未來一定全力支持。

過去在市長任內提拔很多金門子弟的前新北市長朱立倫今天也在縣籍政務首長黃怡騰、吳興邦等人的陪同下到場，朱立倫提到，不讓民進黨繼續做下去，已是全民共同心聲，呼籲金門在地鄉親一定要踴躍投票、催票，集中選票支持洪麗萍，稍後，他也帶領所有的人高喊「凍蒜」，現場氣氛熱烈。