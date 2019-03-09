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周錫瑋、朱立倫王不見王？金門立委大咖輔選話題多

2019-03-09 20:44聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

立委補選選前黃金周，國民黨大咖競相到金門輔選，包括有意角逐國民黨總統候選人提名的朱立倫與周錫瑋；立委蔣萬安、沈智慧等人，但朱立倫與周錫瑋兩人一前一後到場，引發「王不見王」的揣測，但兩人都感受到金門鄉親的熱情歡迎，都有遇到民眾勸進高喊「總統好」，讓他們笑開懷。

國民黨立委候選人洪麗萍今天首次在金湖新市里籃球場舉行懇託感恩大會，由於金湖為前金湖鎮鎮長蔡西湖的大本營；加上另一候選人陳玉珍也曾是該選區的議員，被視為是國民黨的弱勢選區，國民黨政治明星雲集為洪麗萍拉抬聲勢，儘管金門天候不佳，但仍吸引近千位支持者到場。

曾在小金門當兵的前台北縣長周錫瑋表示，中華民國對金門有無數的虧欠，金門的基礎建設，中央應全額補助，而這一切就交由洪麗萍來替鄉親爭取應有的公道。

蔣萬安則說，民進黨執政三年來，民怨四起，只有國民黨才是真正能為金門建設的政黨。過去洪麗萍多次提及未來的政策願景，如金門大橋如期完工、醫療資源全面升級，以及離島基金缺口盡快補足，蔣萬安也保證，未來一定全力支持。

過去在市長任內提拔很多金門子弟的前新北市長朱立倫今天也在縣籍政務首長黃怡騰、吳興邦等人的陪同下到場，朱立倫提到，不讓民進黨繼續做下去，已是全民共同心聲，呼籲金門在地鄉親一定要踴躍投票、催票，集中選票支持洪麗萍，稍後，他也帶領所有的人高喊「凍蒜」，現場氣氛熱烈。

國民黨原先一直說周錫瑋與朱立倫會「同台」，沒想到今天兩人是一前一後到場，周錫瑋講完就快閃離開，讓不少等著拍「大團結」場面的媒體撲空，對於「王不見王」的揣測，周錫瑋說，他昨天就到金門，是為了趕今晚的行程才提前離開；周錫瑋也說，此次有拜訪議長洪允典等一些老朋友，也去看了昔日當兵的地方，感覺都很熟悉；目前已初步談好參選總統的金門連署與後續造勢活動的佈局，未來會提出以金門為主題的政見，還會拍攝影片，說不定金門的朋友很快會再見到他！

前台北縣長周錫瑋今天也上場力挺洪麗萍，呼籲大家支持洪麗萍；據了解，周錫瑋此行，除...
前台北縣長周錫瑋今天也上場力挺洪麗萍，呼籲大家支持洪麗萍；據了解，周錫瑋此行，除了輔選，也初步談好參選總統的金門連署與後續造勢活動的佈局。記者蔡家蓁／攝影
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前國民黨主席朱立倫相當有人氣，不少民眾爭相跟他合影，還勸進高喊「朱總統，加油！」...
前國民黨主席朱立倫相當有人氣，不少民眾爭相跟他合影，還勸進高喊「朱總統，加油！」。記者蔡家蓁／攝影
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前國民黨主席也是前新北市長朱立倫今天飛金門為候選人洪麗萍輔選，高喊「凍蒜」。記者...
前國民黨主席也是前新北市長朱立倫今天飛金門為候選人洪麗萍輔選，高喊「凍蒜」。記者蔡家蓁／攝影
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金門大橋周錫瑋國民黨
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