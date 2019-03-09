墾丁音樂季爆出走潮 夏都春宴不擔心商機沒落

2019-03-09 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



原被譽為南台灣流行音樂盛事的墾丁春天音樂季，近年因遊客量暴跌票房下滑爆出走潮，老牌「春天吶喊」、「春浪音樂節」和「泡泡趴」今年全被高雄「韓流」吸走，未來可能就由僅剩「夏都春宴」獨挑大樑，樂迷不勝唏噓；夏都今天舉辦淨灘公益活動，認為墾丁的沙灘椰林美景和乾淨空氣，是高雄和其他區無法取代的，完全不擔心音樂季商機會沒落。

以獨立樂團發表創作音樂的「春吶」和大咖歌手演唱會型態的「春浪」，是墾丁春天音樂季的2大指標性音樂會，墾丁人得知包括「泡泡趴」在內，今年都將移師高雄，直信「有被背叛墾丁的感覺」；樂迷說，音樂會主辦單位過去信誓旦旦強調墾丁的自由美，是音樂會的精神和靈魂，不會背棄，沒想到竟是商業話語，最後還是在票房的考量上離去。

邁入第8年的「夏都春宴」主打沙灘音樂派對，邀國際知名DJ串場和熱舞女郎帶動氣氛；為保護墾丁最具吸引力的沙灘特點，「夏都春宴」今天舉辦「Clean-up on the beach墾丁淨灘」，號召國內外大學生參與，提供淨灘者免費高雄至墾丁夏都巴士來回接送、午餐及礦泉水，參加者還可免費獲得2019夏都春宴3日聯票。