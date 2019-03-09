觀光海嘯衝擊恆春半島 海生館遊客數也直直落

2019-03-09 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東恆春半島旅遊業面臨觀光海嘯，墾管處統計去年僅356萬旅遊人次，又較前年下跌80多萬，甚至比98年政府開放陸客來台旅遊時還低，不僅3家星級飯店去年創下近年來年營收新低，連一向客源穩定的國立海生館，也出現開館19年來首次跌破百萬人次的慘況，館方表示除持續精進展示品質，也調整行銷廣宣策略因應。

「人潮就是錢潮，看著旅遊人次逐年暴跌，人不進來，那有樂觀的未來！」墾丁一家五星飯店主管說，墾丁國家公園在103年創下最高紀錄的837萬遊客人次後，開始逐年下跌，前年降到幾乎腰斬的437萬，去年遊客人次估計約356萬，甚至比政府開放陸客來台旅遊時近400萬人次還低，3家星級飯店去年年營業額都創下近年新低，堪稱觀光海嘯。

2000年2月開幕風光的海生館，開幕時進館人數逾200萬，最近10年也保持在130人上下，去年首度跌破百萬來到88萬人次；海生館BOT海景公司認為，墾丁近幾年受陸客下跌、年金改革、一例一休和墾丁大街消費負評等影響，遊客數大幅下滑，海生館同樣受到影響，在展示品質和行銷廣宣策略上都要因應調整，近年來頗夯的夜宿受影響較小。

海景公司企劃部主任毛智瑋說，夜宿緣起於工作人員發現水族缸中的動物，夜晚有著和白天不一樣的美麗，於是推出顛覆傳統旅遊模式的夜宿，由專人為遊客揭開場館夜間的神祕面紗，讓遊客體驗「與魚兒、小白鯨、企鵝共眠」的奇妙感覺，感受大自然奧妙與生命之美，春節期間尤其一床難求，有家長形容是「一生至少去一次」的體驗，今年兒童節再加碼推優惠促銷。