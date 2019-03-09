夢時代「春遊屏東平原農創市集」 挺優質小農文創

2019-03-09 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



中山大學社會科學院、高雄夢時代購物中心及屏東縣聚落文教協會攜手，3月9、10日在夢時代購物中心幸福廣場舉辦「春遊屏東平原農創市集」，引領屏東平原友善耕作的小農及在地文創業者，進入百貨通路。許多消費者到這裡選購安全優質的農產品，高屏農友也能在都會區建立知名度，達到雙贏。

「通路的建立是培力工作的一環。」中山大學社科院長張其祿表示，1月初時便與屏縣聚落文教協會協力，在屏東潮州舉辦在地市集，當時邀集逾30名農友及文創業者，以「在地文化、歷史古蹟、屏東在地友善耕種農產品」的特色，吸引當地人及外地遊客共襄盛舉。

張其祿說，屏東平原農產富饒，在協助農友建立通路的同時，校方也輔導發展在地特色產業，包含以屏東可可為原料的可可保養品包裝和通路發展；輔導金銀花栽種老農發展二級加工商品；培力屏東平原在地毛豆種植二代發展自我品牌等，這些商品都在「春遊屏東平原農創市集」展售。此外，市集每日還有食農教育及原民手工DIY活動。

中山大學正規劃「屏東平原鄉村創業家培力計畫」，以在地創業青年為主，導入鄉村創業概念，串聯政府資源，協助青創擘劃永續發展的商業模式。