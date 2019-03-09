蘇嘉全稱許生命線：因為有你 台灣更美麗

2019-03-09 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



生命線全國年會今年首度移師高雄，全台近千名生命線志工出席盛會分享交流。這些365天關照國人身心健康的「守護者」，往往在千鈞一髮之際阻止自殺悲劇，到場致意的立法院長蘇嘉全感激地說，「因為有你，台灣更美麗」。

以「義起齊聚大高雄‧大愛綻放生命線」為主題的「108年生命線全國年會」，今起一連兩天在高雄義大世界登場，「國際生命線」世界總會主席Mary Parsissons遠從澳洲抵台，一起見證台灣生命線志工為生命人權所付出的努力。

立法院長蘇嘉全夫婦也出席盛會，他說公職人員行程繁忙，但他是首位函覆答應出席的官員，主要是為了向生命線志工表達尊敬與感激。

他引用「贈人玫瑰，手留餘香」一語，形容生命線志工們所散發的生命馨香，正因為這群志工心存善念，願意付出，讓許多因為對人生絕望，想自我了斷的人生命獲得延續。蘇嘉全也表示，政府縱然像太陽，仍有許多陰暗角落照射不到，所幸有志工們點燃心中蠟燭匯聚成巨大光芒，才帶來溫暖與希望。

台灣生命線在民國58年間馬偕醫院引進，50年來全國目前共設有24個生命線協會，2500名志工，透過1995專線，提供24小時的協談服務。國際生命線台灣總會第21屆理事長黃敏偉說，生命線每年提供電話協談服務高達17萬人次。為社會安全網絡克盡心力。近年來，也發展到雲網路資訊服務，透更進化、進步的管道，讓不同年齡層的人受到最直接的關心。