高雄輕軌第二場公聽會 警方加派人力維持秩序

2019-03-09 18:39 中央社 高雄9日電



高雄輕軌。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 高雄市政府暫停輕軌二階爭議路段建設工程，今天召開第二場公聽會，正反意見雙方互有攻防；由於第一次公聽會曾引發激烈互嗆爭執，警方今天派出多名警力維持會場秩序。

今天的第二場公聽會，在預定興建二階輕軌的美術館區高雄市七賢國小龍美校區川堂舉行，由捷運工程局主秘張又仁主持，近300名民眾參加，高雄市警察局鼓山分局嚴陣以待，並現場錄影存證，議程過程平和。

在第一場公聽會發言引發台上台下互嗆，並揚言要炸輕軌的張姓男子今天也出席並上台發言，但他表示自己是理性關心輕軌，因為上一場公聽會有人叫囂，他才生氣，也因此還得跑法院。

多位民意代表也到場聆聽民眾發言和關注，國民黨籍高雄市議員蔡金晏反對輕軌二階現有路線，他說，應該重新檢討，且原路線不只對交通衝擊，運量轉移也高估；至於是修正為高架、地下或者變更路線等，都可以再進一步討論。

民進黨籍高雄市議員簡煥宗則表示，全世界的美術館都有大眾運輸系統經過，輕軌經過美術館具有公共性，能方便民眾搭輕軌看展覽，還能夠與台鐵的鼓山站銜接。

張又仁表示，反對興建和支持興建的全部意見都完整記錄，會將兩方意見帶回研議。

高雄水岸輕軌第一階段已完工通車，接續水岸輕軌的二階段工程行經美術館園區及大順路段，因有沿線住戶不滿用路權受衝擊，多次陳情抗議。高雄市政府認定C21到C30站為「爭議路段」，兩路段都重新檢討，並規劃召開5場公聽會，聽取民眾意見。